W pierwszym półroczu Lotnisko Chopina odprawiło ponad 8,34 mln pasażerów - poinformował w środę port. Rzecznik Polskich Portów Lotniczych Anna Dermont ocenia, że lipiec i sierpień będą rekordowe i zostanie przekroczony próg 2 mln odprawionych osób miesięcznie, po raz pierwszy w historii portu.

Jak zaznaczył port, mimo tak "olbrzymiego ruchu pasażerskiego", zgodnie z najnowszymi danymi Eurocontrol, Lotnisko Chopina w Warszawie jest w czołówce europejskich portów notujących najmniej opóźnień.

"Lotnisko Chopina w Warszawie w czerwcu tego roku odprawiło ponad 1,81 mln podróżnych, co stanowi aż 102 proc. odbudowy ruchu w stosunku do rekordowego dotychczas czerwca 2019 roku, w którym port obsłużył 1,78 mln pasażerów. Oznacza to, że stołeczny port po raz pierwszy przebił wynik sprzed pandemii" - poinformowało lotnisko.

Dodano, że w pierwszym półroczu Lotnisko Chopina odprawiło ponad 8,34 mln pasażerów.

Port w komunikacie przypomniał, że Europejska Organizacja ds. Bezpieczeństwa Żeglugi Powietrznej (Eurocontrol) cyklicznie publikuje szczegółowy przegląd najnowszych trendów na europejskich lotniskach. "W ostatnich ośmiu raportach (dane od 15 marca do 2 lipca) opracowanych przez Eurocontrol, Lotnisko Chopina utrzymuje się w europejskiej czołówce portów pod względem punktualności zajmując od 6 do 2 miejsca. Średnia punktualność w analizowanym okresie na Lotnisku Chopina wyniosła 78,7 proc. (75,6 proc. przyloty i 81,73 proc. odloty)" - poinformował port.

Zaznaczył, że najlepsze wyniki odnotował między 12 a 21 marca - średnia wyniosła wtedy 88 proc. W Europie lepsze statystyki osiągnęło wówczas tylko lotnisko w Helsinkach - Lotnisko Chopina uplasowało się na drugiej pozycji - podano.

Zdaniem rzecznik Polskich Portów Lotniczych Anny Dermont dane z czerwca wskazują, że lotnisko wraca na drogę wzrostów i notuje wyniki zbliżone, a nawet wyższe - jak w przypadku czerwca - do osiąganych w rekordowym 2019 r.

"Zakładamy, że także lipiec i sierpień będą rekordowe i przekroczymy próg 2 mln odprawionych osób miesięcznie, po raz pierwszy w historii portu" - oceniła rzecznik.

Lotnisko Chopina w Warszawie to największy port lotniczy w Polsce. W ubiegłym roku odprawiono tam ponad 14,4 mln podróżnych.