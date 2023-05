W przyszłym tygodniu zaczniemy wygradzać Pałac Brühla i w niedalekiej przyszłości rozpoczniemy prace ziemne. To będzie wyjątkowo ciekawy okres dla wszystkich zainteresowanych - poinformował w piątek w TVP Info rzecznik prasowy spółki Pałac Saski Sławomir Kuliński, pytany o odbudowę Pałacu Saskiego.

Rzecznik spółki Pałac Saski przypomniał w TVP Info, że Ogród Saski został otwarty dla publiczności w 1727 r. "Wtedy pierwszy raz wpuszczono mieszkańców do Ogrodu Saskiego. Przestał być ogrodem królewskim, robionym na wzór Wersalu, tylko stał się ogólnodostępny. To było wielkie wydarzenie dla Warszawy, również dla całej Polski, ponieważ był to pierwszy ogród królewski, który stał się parkiem publicznym" - powiedział.

Dodał, że "w kolejnych latach tylko zyskiwał na znaczeniu". "Umiejscowienie chociażby Sztabu Generalnego w Pałacu Saskim, a Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Pałacu Brühla spowodowało, że całe to miejsce było bardzo prestiżowe. Zresztą jak spojrzymy na pocztówki sprzed wybuchu wojny, z XX-lecia międzywojennego czy nawet jeszcze wcześniejszych czasów zaborów to Pałac Saski i Pałac Brühla najczęściej właśnie widnieją na tych widokówkach" - zwrócił uwagę Kuliński.

Mówiąc o odbudowie Pałacu Saskiego, rzecznik prasowy poinformował, że w przyszłym tygodniu rozpocznie się wygradzanie Pałacu Brühla. "W niedalekiej przyszłości rozpoczniemy prace ziemne. To będzie wyjątkowo ciekawy okres, myślę, dla wszystkich zainteresowanych, ponieważ to miejsce od 1945 r. archeologicznie nie było sprawdzane. My już wiemy po badaniach geofizycznych, że czekają nas niespodzianki w postaci tuneli, których nie ma na żadnej mapie, ale co odkryjemy - to zobaczymy dopiero w najbliższym czasie" - podsumował.

Odbudowa Pałacu Saskiego stanowi realizację deklaracji prezydenta Andrzeja Dudy z 11 listopada 2018 r., która zakończyła wieloletnią debatę publiczną nad potrzebą odbudowy historycznych gmachów przy pl. Piłsudskiego. Budowle mają stać się dopełnieniem odbudowy zniszczonej w czasie II wojny światowej stolicy, a w konsekwencji być symbolem umocnienia jedności wspólnoty obywatelskiej.

Obiekty, powstałe w wyniku realizacji inwestycji, zostaną przeznaczone na potrzeby Kancelarii Senatu i Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie oraz innych podmiotów, prowadzących działalność kulturalną, edukacyjną lub społeczną. Odbudowa zachodniej pierzei placu Piłsudskiego ma "przywrócić blask" jednego z centralnych miejsc Warszawy.