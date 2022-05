Rzecznik rządu: jak zostanie przyjęta ustawa prezydenta, będzie wypłata środków z KPO

Porozumienie z Komisją Europejską polega na tym, że jeżeli zostanie przyjęta prezydencka ustawa, zakładająca likwidację Izby Dyscyplinarnej, oznaczać to będzie wypłatę środków z KPO - powiedział we wtorek w TVP Info rzecznik rządu Piotr Müller.

KE wciąż oficjalnie nie zaakceptowała złożonego już ponad rok temu przez rząd KPO, czyli dokumentu opisującego sposób wydatkowania środków z Funduszu Odbudowy UE/ fot. Unsplash

W programie "Jedziemy" w TVP Info rzecznik rządu Piotr Müller był pytany, czy na pewno jest porozumienie z Komisją Europejską w sprawie KPO i czy po przyjęciu przez Sejmu ustawy zakładającej likwidacje Izby Dyscyplinarnej SN Komisja Europejska nie wymyśli jakiegoś kolejnego pretekstu, by nie wypłacać Polsce pieniędzy.

"W ramach Unii Europejskiej są oczywiście radykałowie, którym zależy na tym, aby w tym porozumieniu w przyszłości szukać nieporozumienia, ale jestem przekonany, że akurat na tym poziomie, jeśli chodzi o KPO, doszliśmy do takiego porozumienia, że jeżeli zostanie przyjęta ustawa pana prezydenta, która jest w Sejmie, będzie to oznaczało wypłatę środków" - odpowiedział rzecznik rządu.

Przyznał, że ze strony Komisji Europejskiej była wola, by "szczegółowo zapisać pewne rzeczy" i przez wiele miesięcy komisja "próbowała dopisać rzeczy, na które my się nie godziliśmy". "To jest kompetencja krajowa, więc zgodziliśmy się na to, na co my chcieliśmy się zgodzić, czyli na to, co było w projekcie pana prezydenta" - zaznaczył Müller.

Został też zapytany o ocenę pomysłu Komisji Europejskiej, by płacić Rosji za surowce rublami. Rzecznik odpowiedział, że byłoby to złamanie sankcji nałożonych na Rosję. "Będziemy to obserwować i w razie czego podejmować środki prawne, dotyczące łamania sankcji przez poszczególne państwa, a to oznacza konsekwencje prawne dla tych państw" - powiedział.

KE wciąż oficjalnie nie zaakceptowała złożonego już ponad rok temu przez rząd KPO, czyli dokumentu opisującego sposób wydatkowania środków z Funduszu Odbudowy UE. Pod koniec października zeszłego roku przewodnicząca KE Ursula von der Leyen postawiła warunek, by w polskim KPO znalazło się zobowiązanie rządu do likwidacji Izby Dyscyplinarnej SN.

Rzeczniczka KE Veerle Nuyts przekazała w środę 11 maja PAP, że polski KPO musi zawierać zobowiązania do: likwidacji Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, reformy systemu dyscyplinarnego, przywrócenia do pracy sędziów zwolnionych niezgodnie z prawem. Pracowaliśmy z Polską w sprawie wszystkich trzech punktów i jesteśmy zadowoleni z wyników rozmów. Teraz czekamy na potwierdzenie ze strony Polski - przekazała wówczas Nuyts.

W czwartek komisja sprawiedliwości i praw człowieka ma kontynuować prace nad prezydenckim projektem ustawy o Sądzie Najwyższym, zakładającym likwidację Izby Dyscyplinarnej.