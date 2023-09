Biznes i technologie

Rzecznik rządu o danych GUS: dają perspektywę na szybsze obniżenie inflacji na koniec roku

Autor: PAP

Data: 29-09-2023, 11:41

Piątkowe informacje GUS są lepsze od tych, które były przewidywane przez analityków. Daje to perspektywy na szybsze obniżenie inflacji na koniec roku - powiedział PAP rzecznik rządu Piotr Müller, odnosząc się do danych GUS o inflacji, która we wrześniu br. wyniosła 8,2 proc. r/r.