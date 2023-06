Na wniosek zagranicznych organizacji istnieje ryzyko destabilizacji rynku energetycznego w Polsce; wszystkie możliwe środki prawne zostaną podjęte - oświadczył w środę rzecznik rządu Piotr Müller w Polsat News, pytany o decyzję Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie ws. Turowa.

WSA w Warszawie wstrzymał wykonanie decyzji środowiskowej dotyczącej koncesji na wydobycie węgla dla kopalni w Turowie po 2026 r. Skargę na decyzję środowiskową złożyły jesienią 2022 roku m.in. Fundacja Frank Bold, Greenpeace oraz Stowarzyszenie Ekologiczne EKO-UNIA.

Według rzecznika rządu Piotra Müllera, zawieszenie wykonania decyzji ma charakter kuriozalny, gdyż - jak mówił - na wniosek zagranicznych organizacji istnieje ryzyko destabilizacji rynku energetycznego w Polsce.

"Jeżeli ktoś zawiesza wykonanie decyzji, zamiast rozpatrzyć merytorycznie sprawę, a podejmuje już na tym etapie taką decyzję, to to widać niestety intencje" - mówił Müller.

Pytany, czy w tej sprawie będzie odwołanie, rzecznik rządu zapowiedział: "Wszystkie możliwe środki prawne w tym zakresie zostaną podjęte".

Premier Mateusz Morawiecki przekazała we wtorek, że wraz z wicepremierem, szefem MAP Jackiem Sasinem złoży w środę wizytę w Turowie, by wyrazić sprzeciw wobec decyzji warszawskiego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Szef rządu we wpisie w mediach społecznościowych podkreślił: "Nie ma naszej zgody na bezprawie, jakim jest decyzja Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie o wstrzymaniu prac w kopalni w Turowie".

"Nie możemy jej zrealizować i zrobimy wszystko, żeby ją uchylić" - zapowiedział premier.