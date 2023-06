Płaca minimalna musi podążać za wyzwaniami związanymi z inflacją - powiedział w środę na antenie TVP Info rzecznik rządu Piotr Müller.

Dodał, że inflacja, ze względu na zawiłości geopolityczne i kryzys energetyczny, niestety daje odczuć się w koszyku zakupowym wielu Polaków.

"Chcemy, aby Polaków było stać na to, żeby na godnym poziomie żyć. Płaca minimalna musi podążać też za tymi wyzwaniami, które są związane z inflacją" - powiedział rzecznik.

Jak wskazał Müller, jak pokazują ostatnie lata, mimo podwyższenia płacy minimalnej, w Polsce jest najniższy poziom bezrobocia, najwyższy poziom zatrudnienia w historii i jednocześnie notowany jest dobry efekt gospodarczy w postaci wysokiego wzrostu PKB.

"Można więc w sposób rozsądny prowadzić politykę gospodarczą" - podkreślił.

Rada Ministrów przyjęła we wtorek propozycje wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę i minimalnej stawki godzinowej, które mają obowiązywać w 2024 r. Zaproponowano, by od stycznia najniższa pensja wynosiła 4242 zł brutto, a od lipca wzrosła do 4300 zł brutto.

W 2024 r. wzrosłaby także minimalna stawka godzinowa dla określonych umów cywilnoprawnych - od 1 stycznia wynosiłaby 27,70 zł, a od 1 lipca - 28,10 zł.

Rada Ministrów - do 15 czerwca - przedstawi Radzie Dialogu Społecznego propozycję wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę i minimalnej stawki godzinowej.

Przedstawiciele pracowników, pracodawców i rządu na rozmowy i wypracowanie wspólnego stanowiska mają 30 dni. Ustalona w tym gronie wysokość minimalnego wynagrodzenia jest następnie do 15 września ogłaszana w Monitorze Polskim jako obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów.

Jeżeli jednak RDS nie uzgodni minimalnego wynagrodzenia w terminie, rząd ustala je w drodze rozporządzenia Rady Ministrów, a to do 15 września jest ogłaszane w Dzienniku Ustaw.

W czasie gdy inflacja przekracza 5 proc., wówczas waloryzacja minimalnego wynagrodzenia ma miejsce dwa razy w roku, tak jak jest to w bieżącym roku, czyli 1 stycznia i 1 lipca. Od 1 lipca 2023 r. będzie to kwota 3600 zł brutto.