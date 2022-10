Jestem głęboko przekonany, że Polska otrzyma środki z funduszu spójności - zapewnił w poniedziałek rzecznik rządu Piotr Müller. Dodał, że nie boi się, iż wkrótce do Polski trafi pismo z Komisji Europejskiej ws. zablokowania tych pieniędzy.

KPO ma szansę na realizację? / fot. Give; Unsplash

Rzecznik rządu był proszony na konferencji prasowej o komentarz do poniedziałkowej wypowiedzi rzecznika KE ds. polityki regionalnej Stefana de Keersmaeckera, że "Polska we własnej ocenie stwierdziła, że nie wypełniła jednego z warunków podstawowych dotyczących niezawisłości sądów".

Jeszcze raz przypomnę: żadne pismo KE w sprawie zablokowania środków nie wpłynęło do Polski

- odpowiedział rzecznik rządu.

Dopytywany, czy nie obawia się, że takie pismo wkrótce do Polski przyjdzie, Müller powiedział: "nie, nie boję się, że nadejdzie w takim zakresie jeżeli chodzi o fundusze spójności i politykę rolną - bo w zakresie Krajowego Planu Odbudowy wiemy, że ten spór się toczy dużo dłużej, natomiast mamy stanowisko z dzisiaj członka KE Janusza Wojciechowskiego".

Kwestie dotyczące reformy sądownictwa w Polsce nie mają wpływu na fundusze spójności - oświadczył w komentarzu dla PAP komisarz UE ds. rolnictwa Janusz Wojciechowski. Zareagował w ten sposób na doniesienia dziennika "Rzeczpospolita" jakoby Bruksela miała wstrzymać "praktycznie wszystkie fundusze dla Polski".

Polska dostanie pieniądze z UE czy nie?

"W mocy pozostaje to, co w imieniu Komisji (Europejskiej) 18 września powiedział komisarz Johannes Hahn odpowiedzialny za budżet Unii Europejskiej. W kontekście zawieszenia części funduszy węgierskich stwierdził on bardzo wyraźnie, że w przypadku Polski nie ma wystarczająco bezpośredniego związku pomiędzy problemami sądownictwa a zagrożeniami dla funduszy unijnych" - przypomniał Wojciechowski.

Müller dodał, że skoro dwa miesiące temu unijna komisarz podpisała z Polską umowę partnerstwa na fundusze spójności, to znaczy, że wówczas KE uznała, iż Polska spełnia kryteria warunków podstawowych. Ocenił, że od tego czasu nic się nie zmieniło.

Müllera pytano o poniedziałkową wypowiedź rzecznika KE z konferencji, że "Polska dokonała krytycznej samooceny i przyznała, że nie spełnienia warunków z kart praw podstawowych"; dopytywano kiedy i jak Polska dokonała tej samooceny. Rzecznik rządu odparł, że są to sprawy o charakterze technicznym i nie zna szczegółów, po czym odesłał po odpowiedź w tej sprawie do ministra funduszy i polityki regionalnej Grzegorza Pudy.

"W ostatnich tygodniach trzy polskie programy operacyjne zostały zaaprobowane przez Komisję. Ale ponieważ Polska, w przedstawionej przez siebie ocenie sama wskazała, że warunek podstawowy dotyczący Karty Praw Podstawowych nie jest spełniony, to KE nie może pokryć wniosków o płatności. Żeby móc to zrobić musimy mieć jasną weryfikację, że warunki podstawowe są spełnione. W tej chwili toczy się dialog między Polską a Komisją w tej sprawie" - powiedział de Keersmaecker.