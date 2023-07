371 produkcji wpłynęło na 3. konkursu Podcast Roku im. redaktora Janusza Majki. Jak mówią organizatorzy, to rekordowa liczba podcastów. Rozstrzygnięcie konkursu ma się odbyć 25 listopada w Rzeszowie.

Podcast Roku to pierwszy ogólnopolski konkurs, którego celem jest promowanie jakości, oryginalności i kultury przekazu różnych form dźwiękowych w mediach cyfrowych. Konkurs upamiętnia redaktora Janusza Majkę, związanego przez niemal 40 lat z Polskim Radiem w Rzeszowie, zmarłego 21 lutego 2021 roku na COVID-19.

Zgłoszenia do tegorocznego konkursu Podcast Roku wystartowały 1 czerwca i trwały do końca miesiąca. W tym czasie zgłoszona została rekordowa liczba, bo 371 podcastów.

Jak poinformował PAP jeden z inicjatorów i syn patrona konkursu Tomasz Majka, najwięcej, bo aż 118 podcastów zostało zgłoszonych do kategorii "lifestyle, kultura, hobby"; do kategorii "debiut" wpłynęło 77 podcastów; 65 produkcji zgłoszono w kategorii "polityka, społeczeństwo, gospodarka", 52 - to kategoria "nauka, edukacja, technologie", a 13 zgłoszeń znalazło się w kategorii "kryminał".

Dodatkowo 46 zgłoszeń trafiło do specjalnej kategorii "firma zlecająca bądź sponsorująca podcast", w której nie ma nagród pieniężnych.

"Jako organizatorzy największego podcastowego konkursu w Polsce cieszymy się z tylu zgłoszeń, a zwłaszcza z tych w nowej kategorii - +debiut+. To pokazuje jak w ostatnich miesiącach jeszcze bardziej przyśpieszył rozwój tego wciąż młodego rynku. Teraz przed jury dwa miesiące słuchania produkcji audio i podejmowanie decyzji" - zapowiedział Tomasz Majka.

30 osobowe jury wyłoni spośród zgłoszonych produkcji najlepsze i 30 września, w Międzynarodowym Dniu Podcastu, ogłosi nominacje w sześciu kategoriach, po trzy nominacje w każdej kategorii, oraz pulę nagród.

Jak przypomniał Majka, w poprzednich dwóch konkursach, dzięki partnerom i mecenasom, do najlepszych twórców trafiło łącznie 175 tys. złotych.

"Z końcem września na stronie www.podcastroku.pl rozpocznie się również 6-tygodniowe głosowanie publiczności na ulubiony podcast ze wszystkich nominowanych przez jury" - zaznaczył Majka.

To internetowe głosowanie na Nagrodę Publiczności, jest jedną z nowości konkursu.

Rozstrzygnięcie 3. konkursu Podcast Roku odbędzie się 25 listopada, w czasie Gali Finałowej w Centrum Kulturalno-Handlowym Millenium Hall w Rzeszowie.

"Pracujemy już nad zaproszeniem najbardziej interesujących twórców i gości do spotkań autorskich, debat i warsztatów otwartych dla publiczności. Kulminacyjnym momentem tego dnia będzie wręczenie nagród i wyróżnień. Pełną listę tych ostatnich poznamy tuż przed galą, ale już teraz możemy zdradzić, że planujemy szczególnie docenić podcasty dotyczące wschodu, ekologii oraz tych przygotowywanych przez młodych twórców" - dodała Sara Piskor, inicjatorka konkursu.

Partnerem strategicznym konkursu jest InCredibles - program mentoringowy dla młodych przedsiębiorców z wizją, partnerem głównym jest Audioteka, a parterem technologicznym - Orange Polska.

Patronat honorowy nad konkursem objął marszałek województwa podkarpackiego Władysław Ortyl oraz największe podkarpackie uczelnie wyższe, z którymi współpracował Janusz Majka: Politechnika Rzeszowska, Uniwersytet Rzeszowski, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa.