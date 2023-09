W poniedziałek, 2 października, zostanie wznowiony ruch w okolicach dworca PKP oraz na ulicy Grottgera w Rzeszowie – poinformował ratusz. To oznacza, że jest coraz bliżej zakończenia budowy Rzeszowskiego Centrum Komunikacyjnego.

Plac Dworcowy i sąsiadujące z nim ulice zostały zamknięte w połowie ubiegłego roku. Wtedy też rozpoczęła się budowa Rzeszowskiego Centrum Komunikacyjnego. Częścią tej inwestycji jest przebudowa układu drogowego. Na skrzyżowaniu ulic Grottgera i Asnyka powstało rondo.

Na przebudowywanych drogach na razie będzie obowiązywał ruch jednokierunkowy. Od 2 października kierowcy będą mogli jechać ul. Grottgera od strony nowo wybudowanego ronda w kierunku placu Kilińskiego. "Przejazd będzie możliwy przez wszystkie przebudowane odcinki ulic z wyjątkiem północnej jezdni Grottgera - od placu Kilińskiego do ronda" - poinformował Artur Gernand z kancelarii prezydenta Rzeszowa.

Wprowadzenie ruchu w dwóch kierunkach planowane jest na drugą połowę października. Wykonawcą RCK jest Budimex. Drogowcy przebudowali już około 340-metrowy odcinek jezdni ulicy Grottgera i pl. Kilińskiego, około 60-metrowy odcinek ulicy Asnyka, około 170-metrowy odcinek ulicy Bardowskiego i 50-metrowy odcinek ulicy Batorego. Na skrzyżowaniu ulic Asnyka i Grottgera powstały także ścieżki rowerowe, chodniki i oświetlenie.

Zakończono też przebudowę pętli autobusowej przy ul. Bardowskiego, która będzie pełnić funkcję niewielkiego dworca autobusowego dla MPK. Trwa jeszcze budowa zatoki autobusowej na północnej jezdni ul. Grottgera (w obrębie dworca PKP). W podziemiach placu Dworcowego powstał już parking dla samochodów osobowych (w tym zasilanych LPG). Będzie tam 110 miejsc postojowych, m.in. dla taksówek i Kiss&Ride. Trwają już prace wykończeniowe.

Finał prac, za które odpowiada miasto, zaplanowano na koniec listopada. Koszt całej inwestycji to ok. 74 mln zł. Większość tej kwoty stanowi dofinansowanie unijne. Dłużej potrwa przebudowa samego budynku dworca, za co odpowiada spółka PKP SA. Na finał trzeba będzie poczekać do końca przyszłego roku.