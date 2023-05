Jeszcze w maju rozpocznie się przebudowa kolejnego odcinka ulicy Wyspiańskiego – poinformował we wtorek Urząd Miasta Rzeszowa.

Bartosz Gubernat z kancelarii prezydenta Rzeszowa przekazał, że chodzi o wąski fragment ul. Wyspiańskiego pomiędzy dojazdem do ronda im. Tomasza Stańki a przebudowanym wcześniej odcinkiem biegnącym w kierunku ul. Strzelniczej.

"Droga została poszerzona, przykryto biegnący wzdłuż niej rów i wybudowano chodnik. Powstał także dodatkowy odcinek prowadzący do osiedla mieszkaniowego w rejonie ulicy Tadeusza Hejdy i Krajobrazowej" - przypomniał Gubernat.

Jak poinformował we wtorek Urząd Miasta Rzeszowa, ostatni etap inwestycji rozpocznie się jeszcze w maju. Zakłada on przebudowę 134-metrowego odcinka ul. Wyspańskiego, który doprowadzi od ukończonego wcześniej fragmentu do zjazdu na rondo im. Tomasza Stańki oraz wjazdu na stację paliw i parking hipermarketu Bi1.

"Jezdnia zostanie tu poszerzona do 6 metrów, dzięki czemu zmieszczą się dwa pasy ruchu. Wzdłuż ulicy powstanie chodnik, wody opadowe z rowów przejmie nowa kanalizacja deszczowa" - wyjaśnił Gubernat.

Jak dodano, powstanie też nowe oświetlenie ulicy. Wcześniej trzeba zabezpieczyć sieci podziemne i wymienić grunt, którego nośność w miejscu inwestycji jest zbyt słaba - zastrzeżono.