Firma OBO Polska z Rzeszowa zajmie się przebudową deptaka na ulicy Grunwaldzkiej. Miasto wybrało wykonawcę, któremu zapłaci ponad 13,6 mln zł.

Był to trzeci przetarg na remont deptaka w centrum Rzeszowa. Dwa poprzednie miasto unieważniło, ponieważ oferty firm przekraczały przewidzianą kwotę na ten cel. W budżecie zapisano prawie 4 mln zł, z kolei z kosztorysu wynikało, że przebudowa ul. Grunwaldzkiej pochłonie ok. 10 mln zł.

W trzecim przetargu miasto dostało trzy oferty: rzeszowskiego OBO - 13 mln 681 tys. zł, Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych i Drogowych w Krośnie - 13 mln 997 tys. zł i firmy Strabag - 15 mln 895 tys. zł.

We wtorek Artur Gernand z kancelarii prezydenta Rzeszowa poinformował, że przetarg wygrała firma OBO. "Umowa ma zostać podpisana do połowy września. Wykonawca będzie miał 12 miesięcy na wykonanie zadania" - przekazał Gernand.

Deptak na Grunwaldzkiej zostanie przebudowany na odcinku od skrzyżowania z ul. Kościuszki do skrzyżowania z ul. Sobieskiego. Największą i najdroższą częścią inwestycji będzie przebudowa starych instalacji podziemnych: kanalizacji sanitarnej i deszczowej, sieci wodociągowej i gazowej. Przebudowane będzie także oświetlenie uliczne; zostaną zamontowane energooszczędne oprawy LED.

Wymieniona zostanie także nawierzchnia deptaka. Tym samym zniknie betonowa kostka brukowa. Na odcinku od skrzyżowania z ul. Kościuszki do skrzyżowania z ul. Kopernika, zgodnie z zaleceniem konserwatora zabytków, ułożona zostanie szara kamienna kostka. Natomiast na odcinku od ul. Kopernika do ul. Sobieskiego będą płyty granitowe o wymiarach 30 na 60 cm. Takie same płyty ułożono podczas remontu ul. Kościuszki.

Inwestycja obejmie także przebudowę placu przed budynkiem Uniwersytetu Rzeszowskiego. Historyczne ogrodzenie zostanie wyremontowane oraz częściowo wymienione. Tam też będzie nowa nawierzchnia, ławki, stojaki rowerowe i kosze na śmieci.

Na ul. Grunwaldzkiej zostaną też posadzone nowe drzewa: 37 grabów pospolitych i 9 platanów klonolistnych. Drzewa będą rosły po stronie zachodniej ulicy, na odcinku od ul. Kościuszki do budynku Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz na skrzyżowaniu ul. Grunwaldzkiej z ul. Jana III Sobieskiego i na placu przy skrzyżowaniu ul. Grunwaldzkiej z ul. Bernardyńską.

"Wszystkie drzewa będą wyposażone w automatyczny system nawadniania i napowietrzania" - przekazał Artur Gernand.

Nowymi elementami w przestrzeni deptaka będą parklety, które ustawione zostaną na placu przy skrzyżowaniu Grunwaldzkiej i Bernardyńskiej.

Projekt zakłada też stworzenie Pomnika Bitwy Grunwaldzkiej w jego historycznym miejscu, czyli rejonie studni przy skrzyżowaniu z ul. Bernardyńską. Ma to być wyniesiony monument z czarnego granitu z inskrypcją.