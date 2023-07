W centrum Rzeszowa powstanie nowe wielofunkcyjne boisko sportowe. To kolejna inwestycja, którą mieszkańcy wybrali w ramach budżetu obywatelskiego.

Jak przypomina Artur Gernand z kancelarii prezydenta Rzeszowa, to zadanie zostało wybrane w ostatnim budżecie obywatelskim. Za powstaniem nowego boiska sportowego zagłosowało 952 mieszkańców. Na inwestycję zapisano 417 tys. zł.

Boisko zostanie wybudowane w miejscu starego asfaltowego, w sąsiedztwie budynków mieszkalnych o nr 23,25,27,29,31 przy ul. Jagiellońskiej. Będzie miało wymiary 15 na 25 metrów i poliuretanową nawierzchnię. Zostanie wyposażone w dwie bramki do piłki nożnej, dwa kosze do koszykówki oraz zestaw do siatkówki a także w piłkochwyty. Przy boisku zostanie wybudowana trybuna dla 50 osób.

"Przetarg na wybór wykonawcy został rozstrzygnięty, zwyciężyła firma z Rzeszowa, z którą już została podpisana umowa" - poinformował Artur Gernand. Wykonawca najpierw musi przygotować projekt i dokumentację. Boisko ma być gotowe w ciągu sześciu miesięcy.

Jednocześnie urzędnicy przypominają, że trwa nabór propozycji do kolejnej edycji Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego. Termin zgłaszania projektów mija 21 lipca. Weryfikacja zakończy się 18 sierpnia. Lista projektów dopuszczonych do głosowania zostanie opublikowana 21 sierpnia. Na składanie skarg będzie tydzień. Głosowanie rozpocznie się 8 września i potrwa miesiąc. 18 października zostaną opublikowane wyniki.