O dronach w kontekście bezpieczeństwa infrastruktury krytycznej będą rozmawiać eksperci w czasie konferencji "Bezpieczeństwo energetyczne – filary i perspektywa rozwoju". Wydarzenie odbędzie się w połowie września br. w Rzeszowie.

Jak poinformowała PAP Jolanta Stec-Rusiecka z Instytutu Polityki Energetycznej im. Ignacego Łukasiewicza w Rzeszowie (IPE), który jest organizatorem wydarzenia, wojna w Ukrainie uświadomiła znaczenie względnie nowego rodzaju broni, jaką są drony.

"O ile konflikt zbrojny na terenie Polski, w którym użyte mogłyby być drony, wydaje się mało prawdopodobny, o tyle użycie ich podczas ataków terrorystycznych jest już o wiele bardziej realne" - dodała.

Potencjalne zagrożenia obiektów infrastruktury krytycznej atakami z użyciem dronów, sposoby zabezpieczania się przed ich skutkami oraz działania, jakie powinny być podjęte, będą tematem dyskusji podczas panelu "Standardy budowania systemów antydronowych w kontekście zagrożeń dla infrastruktury krytycznej".

Jak podała Stec-Rusiecka, panel odbędzie się w drugim dniu VIII edycji konferencji "Bezpieczeństwo energetyczne - filary i perspektywa rozwoju", która odbędzie się w stolicy Podkarpacia w połowie września.

Jednym z prelegentów będzie kmdr por. dr Rafał Miętkiewicz z Akademii Marynarki Wojennej, ekspert IPE. Podkreślił, że ataki dronów na infrastrukturę krytyczną zdarzały się m.in. na Morzu Czerwonym, gdzie drony nawodne jemeńskich bojowników Houthi wspieranych technologicznie przez Iran, atakowały tankowce a nawet okręty wojenne czy bazy morskie państw arabskich.

"Z kolei drony powietrzne atakowały w tym czasie rafinerie na wybrzeżu Arabii Saudyjskiej. Dochodziło do jednoczesnych, wielokierunkowych ataków skoordynowanych co do czasu i obiektu ataku z wykorzystaniem pocisków rakietowych i dronów" - wskazał.

Jak dodał Miętkiewicz, według ekspertów w przeciągu najbliższych trzech lat akty terroru będą zdarzać się w UE. "Obiektami takich ataków mają być głównie elementy energetycznej infrastruktury krytycznej" - stwierdził.

Ataki dronów oraz zabezpieczenie się przed tego typu możliwościami nabierają szczególnego znaczenia w perspektywie budowy na Bałtyku morskich farm wiatrowych przez PGE i Orlen.

Tematyka dronowa będzie obecna również w trakcie innych paneli rzeszowskiej konferencji, która odbędzie się w dniach 11-12 września br.

Organizatorem konferencji "Bezpieczeństwo energetyczne - filary i perspektywa rozwoju" jest Instytut Polityki Energetycznej im. Ignacego Łukasiewicza w Rzeszowie. To powstały w 2015 r. niezależny think tank grupujący ekspertów zajmujących się energetyką. Instytut prowadzi działalność naukowo-badawczą, ekspercką, propaguje naukę i wiedzę o polityce energetycznej.