W poniedziałek w Rzeszowie podpisany został akt notarialny, na mocy którego została powołana Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa Ziemi Podkarpackiej. Udziałowcami w spółce są Krajowy Zasób Nieruchomości, samorząd Rzeszowa oraz Nowej Dęby.

Jak powiedział podczas uroczystości prezydent Rzeszowa Konrad Fijołek, budownictwo w ramach SIM daje szansę tej części ludzi, która z miastem chce związać swoją przyszłość, a która w obecnych realiach rynkowych nie może skorzystać z dostępnej na rynku oferty mieszkaniowej.

"W pierwszym etapie w naszym mieście powstanie 400 mieszkań. Będą one budowane przy ul. Wołyńskiej, na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Te tereny przygotowujemy do inwestowania - lada moment rozstrzygniemy przetarg na wybór firmy, która będzie realizować na tym terenie połączenie drogowe. Są także plany budowy w pobliżu tego terenu infrastruktury usługowej, wypoczynkowej" - dodał.

Udziałowcami w powołanej spółce są, oprócz Rzeszowa, także Krajowy Zasób Nieruchomości i miasto Nowa Dęba.

Jak powiedział prezes KZN Arkadiusz Urban, jest to już 32 SIM formalnie zawiązany w Polsce. "Jest jeszcze osiem przygotowanych, już po akceptacji naszej rady nadzorczej. Do końca roku co trzecia gmina w kraju będzie uczestniczyła w Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej. SIM Ziemi Podkarpackiej jest bardzo przyszłościowym ze względu na to, że Rzeszów bardzo potrzebuje nowych mieszkań" - stwierdził Urban.

Dodał, że spółki SIM w ubiegłym roku zdobyły już pozwolenia na budowę 3 tys. mieszkań, a w tym roku ta liczba wzrośnie o 10 tys. mieszkań.

Natomiast burmistrz Nowej Dęby Wiesław Ordon, podkreślił, że do tej pory samorząd nie realizował takich zadań.

"Owszem powstawały budynki wielorodzinne, ale budowane przez deweloperów, na sprzedaż. Natomiast jest zapotrzebowanie właśnie na takie czynszowe mieszkania. Na terenie Nowej Dęby jest tworzony pułk artylerii. To trzy tysiące żołnierzy, którzy muszą gdzieś mieszkać. Część z nich do nas będzie dojeżdżać, ale wiele osób poszukuje mieszkań" - powiedział.