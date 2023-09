Biznes i technologie

Rzeszów: Rozpoczęła się budowa ulicy, która ułatwi dojazd do osiedla Kotuli

Autor: PAP

Data: 19-09-2023, 15:24

Ulica Wołyńska zostanie przedłużona do Słonecznego Stoku. Firma Strabag jest już na placu budowy. Do jesieni przyszłego roku powstanie łącznik, który ułatwi dojazd do osiedla im. Franciszka Kotuli – poinformował rzeszowski ratusz.