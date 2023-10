Rozpoczęła się przebudowa deptaka w centrum miasta. Robotnicy pracują na skrzyżowaniu ul. Grunwaldzkiej z ul. Kościuszki. Prace będą przesuwać się kierunku ulic Matejki i Kopernika – poinformował w środę rzeszowski ratusz.

Pierwsze prace związane są z wymianą starych instalacji podziemnych. "Będzie to najdroższa cześć przebudowy ul. Grunwaldzkiej" - przekazał Artur Gernand z kancelarii prezydenta miasta. Żeby dostać się do podziemnych rur, robotnicy zaczęli ściągać starą kostkę brukową.

W związku z rozpoczętymi pracami ruch pieszy - na odcinku od skrzyżowania z ul. Kościuszki do ul. Kopernika - odbywa się środkiem deptaka. Do lokali gastronomicznych, sklepów i punktów usługowych będzie można się dostać po metalowych, antypoślizgowych platformach. Kierowcy na razie mogą jeździć ulicami Matejki i Kopernika.

Przebudowa 250 metrowego odcinka Grunwaldzkiej potrwa 12 miesięcy. Poza wymianą starych, często wadliwie działających instalacji podziemnych, przebudowana zostanie kanalizacja sanitarna i deszczowa, sieć wodociągowa i gazowa oraz oświetlenie uliczne.

Starą betonową kostkę brukową zastąpi nowa nawierzchnia. Od skrzyżowania z ul. Kościuszki do skrzyżowania z ul. Kopernika, zgodnie z zaleceniem konserwatora zabytków, zostanie ułożona szara kamienna kostka. Natomiast na odcinku od ul. Kopernika do ul. Sobieskiego będą płyty granitowe o wymiarach 30 na 60 cm. Takie same płyty przed kilku laty zostały położone na deptaku przy ul. Kościuszki.

Inwestycja obejmie także przebudowę placu przed budynkiem Uniwersytetu Rzeszowskiego. Historyczne ogrodzenie zostanie wyremontowane oraz częściowo wymienione.

W rejonie studni w nawierzchni deptaka pojawi się płyta z czarnego granitu z inskrypcją. Będzie przypominała, że kiedyś w tym miejscu stał pomnik Grunwaldzki. Postawiono go w 1910 roku w 500. rocznicę zwycięstwa Polaków w Bitwie pod Grunwaldem.

Na Grunwaldzkiej będą też rosły nowe drzewa: 37 grabów i 9 platanów klonolistnych. Wszystkie zostaną wyposażone w automatyczny system nawadniania i napowietrzania. Na koniec, na całej długości ulicy Grunwaldzkiej staną 32 ławki. Natomiast na placu przy skrzyżowaniu Grunwaldzkiej i Bernardyńskiej zostaną ustawione parklety.

Przetarg na remont deptaka wybrała firma OBO Polska, która wyceniła prace na prawie 13,7 mln zł.

Zapowiedź przebudowy ul. Grunwaldzkiej, czyli ostatniej części rzeszowskiego deptaka, po raz pierwszy padła w 2017 roku. Zaraz po zakończeniu remontu na ul. 3 Maja. Później została odnowiona jeszcze ul. Kościuszki.