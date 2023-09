Miasto podpisało umowę na przebudowę ul. Grunwaldzkiej w Rzeszowie. Tu będzie salon miasta – powiedział w piątek prezydent Konrad Fijołek. Prace rozpoczną się za trzy dni i potrwają rok.

Zapowiedź przebudowy ul. Grunwaldzkiej, czyli trzeciej części rzeszowskiego deptaka, po raz pierwszy padła w 2017 roku. Zaraz po zakończeniu remontu na ul. 3 Maja. Później została jeszcze odnowiona ul. Kościuszki.

Wreszcie przyszedł czas na 250-metrowy odcinek ul. Grunwaldzkiej. Miasto trzy razy ogłaszało przetarg na wybór wykonawcy. Dwa unieważniło, ponieważ złożone oferty znacznie przekraczały zaplanowany budżet. Wygrała firma OBO Polska, która wyceniła swoje prace na prawie 13,7 mln zł.

Władze Rzeszowa liczą, że zmiany na Grunwaldzkiej przypadną do gustu mieszkańcom. "Chcemy, żeby ta rewitalizacja odpowiadała współczesnym wymogom. Będą ładne granitowe płyty i do śródmiejskiej przestrzeni wrócą drzewa. Żeby można było tu przyjść, przyjemnie pospacerować, usiąść i skorzystać z punktów gastronomicznych. Tu będzie rósł salon miasta, który będziemy konsekwentnie poszerzać" - ogłosił Konrad Fijołek.

Modernizację deptaka poprzedziły prace archeologiczne. "Na taką skalę nigdy nie prowadzono w tym miejscu takich badań. Projekt przebudowy przyjęty do realizacji, to dobry kompromis pomiędzy tym co jest, a tym co można było zaproponować w celu uspójnienia miejskich deptaków" - powiedziała Edyta Dawidziak, miejski konserwator zabytków.

Prace rozpoczną się w poniedziałek (2 października) od inwentaryzacji podziemi ulicy Grunwaldzkiej. "Najpierw przebudujemy kanalizację deszczową i sanitarną oraz sieć gazową, co zajmie około 5-6 miesięcy. Na przełomie marca i kwietnia 2024 roku zaczniemy konstruować nową nawierzchnię deptaka" - zapowiedział Dawid Ortwein z zarządu OBO Polska. Budżet na prace podziemne to niemal połowa kosztów inwestycji - blisko 6 mln zł.

Na krótkim fragmencie Grunwaldzkiej - od Kościuszki do Kopernika - zostanie ułożona szara kamienna kostka z 1906 roku, którą znaleziono podczas prac archeologicznych na deptaku i wcześniej na ulicach: Kościuszki i 3 Maja. Dalej, od Kopernika do Sobieskiego, zostaną położone płyty granitowe o wymiarach 30 x 60 cm.

W rejonie studni w nawierzchni deptaka będzie płyta z czarnego granitu z inskrypcją. Będzie przypominała, że kiedyś w tym miejscu stał pomnik Grunwaldzki. Postawiono go w 1910 roku w 500. rocznicę zwycięstwa Polaków w Bitwie pod Grunwaldem.

Inwestycja obejmie także przebudowę placu przed budynkiem Uniwersytetu Rzeszowskiego. Historyczne ogrodzenie zostanie wyremontowane oraz częściowo wymienione. Będą też nowe drzewa: 37 grabów i 9 platanów klonolistnych. Wszystkie zostaną wyposażone w automatyczny system nawadniania i napowietrzania. Na całej długości ulicy Grunwaldzkiej staną 32 ławki.