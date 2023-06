Biznes i technologie

Rzeszów: Wystartowała 3. konkursu Podcast Roku im. Janusza Majki

Autor: PAP

Data: 01-06-2023, 08:40

Do końca czerwca można wysyłać zgłoszenia do konkursu Podcast Roku im. Janusza Majki. Jest to 3. edycja wydarzenia, a jego nowością są m.in. rozszerzone kategorie dla twórców i aż 6-tygodniowe internetowe głosowanie na Nagrodę Publiczności.