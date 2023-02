Wsparcie materialne i produktowe, udostępnienie mieszkań czy stworzenie dodatkowych miejsc pracy – tak na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy Südzucker Polska S.A. wspierał obywateli Ukrainy uciekających przed wojną. Dotychczas na działania pomocowe firma przeznaczyła blisko 1 mln złotych.

Südzucker Polska S.A. przeznaczył prawie 1 mln złotych na rzecz obywateli Ukrainy; fot. mat . pras.

Wsparcie dla 30 organizacji pozarządowych

Südzucker Polska S.A. producent Cukru Królewskiego wsparł działania 30 różnych organizacji, w tym samorządów, szkół, kościołów, fundacji, stowarzyszeń, domów opieki czy schronisk. Z większością jednostek firma pozostaje w stałym kontakcie i reaguje na doraźne potrzeby ich beneficjentów. Za pośrednictwem wspomnianych organizacji, na rzecz obywateli Ukrainy, Südzucker Polska S.A., przekazał prawie 60 tys. kilogramów cukru oraz sprzęt elektroniczny w postaci laptopów, tabletów, słuchawek czy drukarek, niezbędny do kontynuowania w Polsce pracy i nauki. Udzielił również wsparcia finansowego, w kwocie 125 tys. złotych, na zakup produktów pierwszej potrzeby – żywności, środków czystości, pościeli i wielu innych.

Mieszkania dla 30 obywateli Ukrainy

Südzucker Polska S.A. udostępnił także swoje lokale mieszkalne 7 ukraińskim rodzinom. Zostały one uprzednio wyremontowane i w pełni przygotowane do przyjęcia gości. Bezpieczne schronienie i godne warunki do życia uchodźcy wojenni znaleźli w mieszkaniach pracowniczych, zlokalizowanych na terenie Cukrowni Cerekiew, Strzelin i Świdnica. Dodatkowo 6 spośród przybyłych osób zostało zatrudnionych w zakładach produkujących cukier marki Cukier Królewski.

Niemal 1 mln zł na działania pomocowe

Na dotychczasowe działania na rzecz obywateli Ukrainy Südzucker Polska S.A. przeznaczył niemal 1 mln złotych.

- Polacy od początku wybuchu wojny w Ukrainie udowadniają, że w tak trudnych chwilach największą moc ma międzyludzka solidarność. My także, przez cały ten czas, staramy się być czujni na potrzeby i nieść realną pomoc osobom szukającym schronienia w Polsce. Cel jest jeden – wsparcie konkretnych ludzi w rzeczywistej potrzebie. I choć w jakimś stopniu udało się go osiągnąć, wiemy, że to nie koniec trudnych chwil. Dlatego też utrzymujemy stały kontakt z osobami, organizacjami, instytucjami, które wsparliśmy, ale też nawiązujemy nowe kontakty, by móc nadal pomagać. Od samego początku byliśmy nastawieni na długofalowe działania i w tym zakresie nic się nie zmienia. Pozostajemy solidarni z Ukrainą – zapewnia Magdalena Budzyńska, Marketing & Corporate Communication Manager w Südzucker Polska S.A.