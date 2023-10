Panika, która została wywołana przez stacje niekoniecznie przyjazne rolnikom spowodowała, że wytworzył się lekki chaos, ale nie ma to większego wpływu na prace polowe w rolnictwie – ocenił przewodniczący OPZZRiOR Sławomir Izdebski. Podkreślił, że paliwa dla rolników nie brakuje.

Przewodniczący Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych Rolników i Organizacji Rolniczych Sławomir Izdebski w rozmowie z PAP przekazał, że "zdarzają się przypadki, gdzie chwilowo paliwa zabraknie" na stacjach benzynowych, zaznaczył jednak, że "paliwa nie brakuje" dla rolników.

"Dzwoniłem do rolników, którzy zamawiają (paliwa - PAP) w ilościach hurtowych, to powiedzieli mi, że różnica jest tylko taka, że jak na przykład przywożono te paliwa na drugi dzień, to teraz trzeba dwa dni poczekać. Ale to też w niektórych przypadkach" - powiedział Izdebski.

W jego ocenie, "panika, która właśnie została wywołana przez stacje niekoniecznie przyjazne rolnikom spowodowała, że wytworzył się lekki chaos". "Ale myślę, że nie ma to większego wpływu na pracę polowe w rolnictwie, to jest daleko idąca przesada" - podkreślił.

Izdebski stwierdził, że sytuacja na rynku paliw ustabilizuje się po wyborach, bo "minie panika". "Wystarczy, że ludzie zrozumieją po wyborach, że nie ma potrzeby robienia sobie zapasów paliwa i ta sytuacja się unormuje" - przekazał. Zauważył, że ceny paliw w gospodarce rynkowej będą się wahać, ale "nie jest to podstawa do daleko idącej paniki".

"Ci, którzy mówią o ręcznym sterowaniu widocznie zielonego pojęcia nie mają o gospodarce rynkowej. W gospodarce rynkowej nie istnieje coś takiego jak ręczne starowanie" - podsumował przewodniczący OPZZRiOR.