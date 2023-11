Nie wiem, ile punktów programowych dot. rolnictwa pojawi się w umowie koalicyjnej, natomiast rolnictwo jest dla nas ważne - mówił w czwartek w Studiu PAP sekretarz PSL Stefan Krajewski. Dodał, że w umowie prawdopodobnie zabraknie postulatów tzw. rolniczej dwunastki.

fot.: I Viewfinder/Adobe Stock/PTWP

Krajewski w czwartek w Studiu PAP pytany o to, ile punktów dotyczących rolnictwa znajdzie się w negocjowanej przez Koalicję Obywatelską, Trzecią Drogę i Lewicę umowie koalicyjnej odpowiedział, że nie jest w stanie określić, ile dokładnie, natomiast "rolnictwo na pewno się pojawi".

"Nie wiem, ile punktów, natomiast rolnictwo jest ważne. W naszym programie wyborczym mieliśmy wiele punktów dotyczących rolnictwa, ale też przygotowując listę wspólnych spraw, wspólne uzgodnienia w ramach Trzeciej Drogi, na to rolnictwo stawialiśmy" - powiedział.

Zapytany o to, czy tzw. rolnicza dwunastka może znaleźć się w umowie, powiedział, że pośród posłów i senatorów PSL "nie ma problemów, aby pod nią się podpisać", jednak "pewnie nie znajdzie się w umowie".

"Nie da się wszystkiego wpiąć i zapisać w umowie. Natomiast te punkty, które zgłaszały związki zawodowe, organizacje rolnicze, my nie mamy problemu (ich realizować), będąc w opozycji opowiadaliśmy się za większością tych postulatów" - powiedział.

Pytany o to, czy w przypadku niewpisania ich do umowy koalicyjnej, PSL zamierza nadal je realizować w nadchodzącej kadencji Sejmu, odpowiedział twierdząco. "Tam są ważne zapisy po to, abyśmy nie ograniczali produkcji rolnej, w dobie kiedy zapotrzebowanie na żywność na świecie rośnie" - dodał.

"Rolniczą dwunastkę" przygotowały dwie największe związkowe organizacje rolnicze w Polsce - OPZZ Rolników i Organizacji Rolniczych oraz NSZZ Rolników Indywidualnych "Solidarność". Postulaty dotyczą m.in. sprzeciwu wobec ograniczania produkcji mięsa i produktów pochodzenia zwierzęcego oraz ograniczania hodowli zwierząt gospodarskich w Polsce. Sprzeciw dotyczy też zakazu uboju zwierząt rzeźnych na potrzeby religijne.

