S. Żaryn: trzeba mieć jasność, że wagnerowcy na całym świecie realizują misje rosyjskie

Autor: PAP

Data: 30-06-2023, 06:53

Trzeba mieć jasność, że wagnerowcy na całym świecie realizują misje na rzecz Rosji i jej budżetu; jeśli zostaną wykorzystani do czegoś na Białorusi, to należy to traktować jako działania de facto rosyjskie - ocenił w magazynie "Polska" sekretarz stanu w KPRM Stanisław Żaryn.