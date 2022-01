Są poprawki do projektu obniżającego VAT na żywność, paliwa i energię

Zgłoszone przez PiS poprawki techniczne do projektu ustawy o zmianie ustawy obniżającej VAT na żywność, paliwa i energię wprowadziła w środę sejmowa komisja; akceptacji większości nie uzyskała natomiast m.in. propozycja wydłużenia obowiązywania przepisów do końca roku.

12-01-2022

Zgłoszone przez PiS poprawki techniczne do projektu ustawy o zmianie ustawy obniżającej VAT na żywność, paliwa i energię wprowadziła w środę sejmowa komisja / fot. PAP/ Leszek Szymański

Sejm zajmuje się w środę zgłoszonym przez grupę posłów PiS projektem zmiany ustawy o VAT, który przewiduje obniżenie do zera stawek tego podatku na żywność, nawozy i gaz, do 5 proc. na ciepło, oraz do 8 proc. na paliwa od 1 lutego do 31 lipca 2022 r. Obniżki podatku VAT to element tzw. tarczy antyinflacyjnej 2.0, której przyjęcie przez rząd ogłosił we wtorek premier Mateusz Morawiecki.

Komisja Finansów Publicznych wprowadziła techniczne poprawki do projektu obniżającego VAT na żywność, paliwa i energię

Projektem zajmowała się w środę Komisja Finansów Publicznych, która wprowadziła do niego techniczne poprawki zgłoszone przez posła PiS Andrzeja Kosztowniaka. Jak wyjaśnił PAP Kosztowniak, jedna z nich doprecyzowuje elementy związane z załącznikami dla poszczególnych grup produktów, a druga dookreśla przepisy dotyczące zamieszczanych przez sprzedawców informacji na temat obniżek podatków.

Podczas dyskusji nad projektem w komisji posłowie opozycji zwracali uwagę, że według ekspertów także w drugiej połowie roku należy spodziewać się podwyższonej inflacji. W związku z tym zaproponowali poprawki wydłużające czas obowiązywania przepisów do 31 grudnia 2022 r. Nie znalazły one jednak akceptacji większości członków komisji.

Obecny na posiedzeniu komisji wiceminister finansów Mariusz Gojny zapewnił, że resort "będzie obserwować, jak się zachowuje rynek i jakie są w tej kwestii decyzje Narodowego Banku Polskiego". "I wtedy będziemy podejmować decyzje co do ewentualnej potrzeby wydłużania terminu obowiązywania tych niższych stawek" - powiedział.

Większość członków Komisji Finansów Publicznych odrzuciła dwie inne poprawki KO.

Jedna z nich przewidywała obniżenie stawki VAT dla osób, które wykorzystują gaz płynny do celów opałowych, a druga postulowała skreślenie przepisów mówiących o obowiązku zamieszczenia przez sprzedawców informacji o obniżonych stawkach podatku VAT. Posłowie KO zapowiedzieli ponowne zgłoszenie tych poprawek jako wniosków mniejszości.

Z kolei Gabriela Masłowska (PiS) zwróciła uwagę, że przez eksport polskich nawozów m.in. do Niemiec niekiedy brakuje ich dla rolników na polskim rynku. Wyrażała też zaniepokojenie, czy obniżenie ceny nawozów o VAT nie spowoduje jeszcze większego eksportu nawozów i pogłębienia problemów na rynku wewnętrznym.

Uwagi do projektu zgłosił także sejmowy legislator, który zwracał uwagę, że bardzo krótki termin wejścia w życie ustawy powoduje trudności z czasem, jakiego potrzebują Senat oraz Prezydent, żeby zapoznać się z ustawą.

Zgodnie z projektem obniżone stawki mają obowiązywać od 1 lutego do 31 lipca 2022 r. Do zera ma spaść VAT na żywność i napoje objęte obecnie stawką 5 proc. Z 23 proc. do 8 proc. ma spaść stawka tego podatku na paliwa silnikowe: olej napędowy, biokomponenty stanowiące samoistne paliwa, benzynę, gaz LPG. Dla nawozów, środków ochrony roślin, ziemi ogrodniczej i innych środków wspomagających produkcję rolniczą VAT ma spaść z 8 proc. do zera. VAT na gaz ma spaść z 8 proc. do zera, na energię cieplną z 8 proc. do 5 proc., a w przypadku energii elektrycznej utrzymany zostanie obniżony 5-proc. VAT.

Łączny spadek dochodów budżetu państwa oszacowano na ok. 11,6 mld zł, z czego obniżenie VAT na żywność i napoje ma się przełożyć na spadek o ok. 2,92 mld zł, w przypadku paliw ma on wynieść ok. 3,11 mld zł, spadek VAT na nawozy to negatywny skutek dla budżetu na poziomie 0,52 mld zł, na gaz - ok. 2,09 mld zł, na energię elektryczną to ok. 2,30 mld zł, a na energię cieplną - ok. 0,67 mld zł.

Obniżenie stawki VAT do zera ma objąć takie produkty spożywcze - opodatkowane stawką 5 proc. jak mięso i ryby oraz przetwory z nich, produkty mleczarskie, warzywa i owoce i przetwory z nich, zboża, produkty przemysłu młynarskiego, przetwory ze zbóż i wyroby piekarnicze, niektóre napoje, np. zawierające co najmniej 20 proc. soku owocowego lub warzywnego, napoje mleczne i tzw. mleka roślinne.

W przypadku środków wykorzystywanych do produkcji rolnej obniżka VAT z 8 proc. do zera obejmie nawozy, środki ochrony roślin, ziemię ogrodniczą, produkty wspomagające produkcję rolną takie jak: środki poprawiające właściwości gleby, stymulatory wzrostu oraz podłoża do upraw.

W projekcie zapisano, że ustawa wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2022 r.