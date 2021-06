Są środki z PROW na wsparcie przetwórców rolnych

W budżecie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) wciąż pozostaje znaczna suma niewykorzystanych pieniędzy na dotacje. Ponadto zostanie on także zasilony dodatkowymi 4,5 mld euro ze środków publicznych. To kolejna szansa na wsparcie dla rolników i podmiotów zajmujących się przetwórstwem czy handlem hurtowym produktami rolnymi.

30-06-2021

Środki z PROW na wsparcie przetwórców rolnych; fot. shutterstock.com

Środki na dotacje inwestycyjne to 8,74 mld zł w ramach „Modernizacji gospodarstw rolnych” oraz 4 mld zł na wsparcie firm z sektora Food&Agro w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój”. Dotychczas zostały zakontraktowane na poziomie ok. 75%, ale tylko 50% budżetu faktycznie wydatkowano na refundacje kosztów poniesionych przez gospodarstwa rolne i 30% na refundacje kosztów inwestycji realizowanych przez firmy z sektora rolno-spożywczego.

Pierwotnie realizacja inwestycji realizowanych w ramach PROW 2014-2020 miała zakończyć się w czerwcu 2023 r. W tym roku podjęto decyzję, że lata 2021-2022 będą okresem przejściowym miedzy obecną, a przyszłą perspektywą (2021-2027), a dotacje inwestycyjne przewidziane w obecnym PROW dla rolników i przetwórców mogą być rozliczane do czerwca 2025 r. W budżecie obecnego Programu pojawi się dodatkowe 4,5 mld euro w związku z wprowadzeniem okresu przejściowego oraz dodatkowo ze środków Europejskiego Instrumentu Odbudowy. Zgodnie z zapowiedziami, na dotacje w ramach poddziałania „Modernizacja gospodarstw rolnych” trafi dodatkowe 400,3 mln euro, a na poddziałanie 4.2 „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” 65,3 mln euro.

Dlaczego proces wydatkowania środków z PROW się wydłuża? - Pierwszy czynnik to dość długi proces oceny wniosków o dotacje do momentu podpisania umowy oraz konieczność przygotowywania aneksu do umowy o dofinansowanie w przypadku zmian w projekcie. Co prawda potencjalni beneficjenci po złożeniu wniosku o dofinansowanie mogą rozpocząć realizację inwestycji, ale wielu czeka ze startem do momentu pozytywnej decyzji ARiMR o przyznaniu dotacji - tłumaczy Kinga Wąsik, kierownik Zespołu Produktów Komercyjnych i Finansowania UE w Banku BNP Paribas.

- Drugim z kluczowych czynników jest wpływ COVID-19 i rosnące koszty inwestycji. Wprawdzie branża rolno-spożywcza zasadniczo nie ucierpiała wskutek pandemii, jednak okres niepewności zahamował niektóre decyzje inwestycyjne. Wzrost kosztów obserwujemy w szczególności w przypadku inwestycji budowlanych – dodaje Kinga Wąsik.