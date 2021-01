Sąd uznał, że lockdown naruszał prawo

KIR dostarczy infrastrukturę do wypłaty środków z Tarczy 2.0

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu orzekł, że fryzjer, który ostrzygł klienta trzy dni po zamrożeniu gospodarki, nie musi płacić 10 tys. zł grzywny - podaje dziennik.

"Choć wyrok jest nieprawomocny, zdaniem prawników otwiera drogę do podważania słonych kar nakładanych w czasie lockdownu przez sanepid. Wyrok mówi, że lockdown został wprowadzony bezprawnie, otwiera też drogę do żądania odszkodowań przez przedsiębiorców, którzy ciągle cierpią na wprowadzanych przez rząd ograniczeniach w prowadzeniu działalności. Zgodnie z konstytucją mogło to nastąpić tylko w ustawie, a nie w rozporządzeniu" - pisze "Rzeczpospolita".