W procesie m.in. znanego handlarza roszczeń Marka M., oskarżonego o oszustwa przy reprywatyzacji nieruchomości przy ul. Dynasy 4 na warszawskim Powiślu będzie jeszcze przesłuchanie biegłej rzeczoznawcy. We wtorek miał zostać ogłoszony wyrok, sąd jednak wznowił proces.

Pierwotnie orzeczenie w tej sprawie miało zapaść w ubiegły piątek. Wówczas jednak prowadząca sprawę sędzia Alina Sobczak-Barańska poinformowała strony, że "sąd jeszcze nie przeanalizował wszystkich dokumentów, a sprawa jest obszerna". Ogłoszenie wyroku przełożono na wtorek.

We wtorek sprawę rozpoczęła się z opóźnieniem - protokolant poinformował strony o problemach informatycznych związanych z wydrukowaniem koniecznych dokumentów. Po wywołaniu sprawy sędzia przekazała, że podjęto decyzję o wznowieniu przewodu sądowego "w celu uzupełnienia zgromadzonego materiału dowodowego poprzez uzupełniające przesłuchanie biegłej". To dodatkowe przesłuchanie biegłej rzeczoznawcy wyznaczone zostało na 6 lipca.

Proces, w którym we wtorek orzekać miał Sąd Okręgowy w Warszawie, rozpoczął się w marcu 2019 r. Na ławie oskarżonych zasiadł Marek M. określany w mediach mianem "króla reprywatyzacji" lub "kolekcjonerem kamienic", oraz Krystyna O., kobieta w podeszłym wieku, która według prokuratury miała być wspólniczką Marka M. w tej sprawie.

Śledczy oskarżyli ich o wprowadzenie w błąd spadkobierczyni dawnych właścicieli nieruchomości przy ul. Dynasy 4, na której znajduje się obecnie okazała kamienica. Według prokuratury, oskarżeni mieli doprowadzić kobietę do sprzedaży za 300 zł roszczeń o wartości 1 mln 40 tys. zł. W tej sprawie M. miał też doprowadzić do niekorzystnego rozporządzenia mieniem drugiej ze spadkobierczyń i odkupić od niej, tym razem za 500 zł roszczenia do nieruchomości o wartości także 1 mln 40 tys. zł. Oboje oskarżeni nie przyznali się do winy.

Do wartości roszczeń podanych przez prokuraturę w akcie oskarżenia odnoszą się szacunki biegłej, która ma zostać jeszcze uzupełniająco przesłuchana.

Sprawa Dynasy 4 to nie jedyny proces związany z nieprawidłowościami przy warszawskiej reprywatyzacji, w którym oskarżony jest Marek M. W Sądzie Apelacyjnym w Warszawie toczy się proces reprywatyzacji budynku przy ul. Targowej. W październiku 2019 r. M. usłyszał w tej sprawie prawomocny wyrok 1,5 roku więzienia i 60 tys. zł grzywny. Według sądu mężczyzna jako kurator zataił informację o śmierci spadkobierczyni nieruchomości. Orzeczenie to, z uwagi na błędy procesowe, uchylił Sąd Najwyższy. Sprawą ponownie zajmuje się zatem sąd apelacyjny.

Jak ustaliła PAP, w tym procesie miała odbyć się w maju rozprawa. Została jednak odroczona przez sąd bez podania kolejnego terminu.