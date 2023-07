Podpisano umowę na dofinansowanie budowy obwodnicy Sandomierza z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Nowa droga na dobre rozwiąże problem komunikacji między dwoma istotnymi ośrodkami – Sandomierzem i Tarnobrzegiem - powiedział w czwartek wiceminister infrastruktury Rafał Weber.

Zadanie polegające na budowie obwodnicy Sandomierza o długości około 1,3 km uzyskało 57 mln zł dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD). Całkowita wartość inwestycji realizowanej przez woj. świętokrzyskie to 96 mln zł. Zakończenie prac na budowie obwodnicy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 723 jest planowane w czwartym kwartale 2027 roku.

Umowę na dofinansowanie inwestycji podpisali w czwartek marszałek województwa Andrzej Bętkowski i wiceminister infrastruktury Rafał Weber. "Nowy odcinek drogi wojewódzkiej 723, stanowiący jednocześnie obwodnicę Sandomierza, ma na celu poprawę drogowego układu komunikacyjnego tego miasta" - powiedział wiceminister Weber.

"Wjazd do Sandomierza od strony Tarnobrzega i Gorzyc jest ogromnym problemem. Natężenie pojazdów jest bardzo duże, miejscami jest to kilkanaście tysięcy pojazdów na dobę. Stąd decyzje rządu i marszałka woj. świętokrzyskiego, aby ten problem rozwiązać" - zaznaczył.

Wiceszef resortu infrastruktury zwracał uwagę, że jednocześnie w Sandomierzu trwa budowa nowego mostu przez Wisłę. "Most zostanie oddany do użytku w przyszłym roku, a nowa obwodnica będzie uzupełnieniem tego regionalnego układu komunikacyjnego. Nowa droga na dobre rozwiąże problem komunikacji między dwoma istotnymi ośrodkami - Sandomierzem i Tarnobrzegiem" - dodawał Weber.

Zaznaczył, że docelowym rozwiązaniem problemów transportowych woj. świętokrzyskiego, które ułatwi komunikację w regionie na osi wschód - zachód, jest budowa drogi S74. Przypomniał, że obecnie trwają prace przy jednym z pierwszych odcinków tej trasy - obwodnicy Opatowa. W przypadku innych prowadzone są prace projektowe lub postępowania przetargowe.

Poseł Krzysztof Lipiec (PiS) zaznaczył, że realizacja inwestycja nie byłaby możliwa bez współpracy pomiędzy rządem i samorządem. "Jeśli w polityce gra się zespołowo, to udaje się odnosić sukcesy" - powiedział parlamentarzysta.

O inwestycje zabiegł poseł ziemi sandomierskiej Marek Kwitek (PiS). "Ta inwestycja funkcjonowała w Planie Budowy Dróg i Autostrad na lata 2015 - 2020, ale w 2015 roku, w czasie rządów PO-PSL, nie została skierowana do dalszej realizacji, nie miała zapewnionego finansowania. My obiecywaliśmy, że ta droga powstanie, to była sprawa honoru i teraz dotrzymujemy słowa" - mówił poseł Kwitek.

Marszałek Andrzej Bętkowski zaznaczył, że w regionie jest ponad 1000 dróg wojewódzkich. "Jest wiele potrzeb, ale zrealizowanie tej inwestycji zdecydowanie poprawi bezpieczeństwo, ułatwi dostęp do terenów przemysłowych i będzie jednocześnie elementem inicjującym rozwój gospodarczy tego obszaru. Sandomierzowi się to należy. Jesteśmy przygotowani do ogłoszenia przetargu" - podkreślił marszałek.

Dyrektor Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich Jerzy Wrona poinformował, że obwodnica będzie przebiegać po nowym śladzie w prawobrzeżnej części Sandomierza. Droga zostanie poprowadzona pomiędzy zabudowaniami mieszkalnymi a częścią przemysłową huty szkła.

Na liście zadań obwodnicowych w RFRD są trzy inwestycje zgłoszone przez zarząd województwa świętokrzyskiego. Oprócz nowej drogi w Sandomierzu dofinansowane zostaną obwodnice Morawicy i Włoszczowy. Łączna kwota wsparcia to prawie 104 mln zł.

Łączna wartość środków RFRD, przyznanych w latach 2019-2023 na realizację 1204 zadań gminnych i powiatowych na 1 281 km dróg lokalnych w województwie świętokrzyskim, to ponad 800 mln zł.

Dodatkowo, w 2021 r. na zadania mające na celu wyłącznie poprawę bezpieczeństwa w obszarze przejść dla pieszych przekazano 45,5 mln zł. Dofinansowanie uzyskało 146 zadań, w ramach których zmodernizowano 186 przejść.

Łączna kwota dofinansowania wszystkich 13 zadań mostowych zgłoszonych w naborach przeprowadzonych w latach 2020-2023 wynosi 1,35 mld zł, a całkowita wartość tych inwestycji to 1,69 mld zł.