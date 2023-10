Pierwsze elementy nowej konstrukcji mostu przez Wisłę w Sandomierzu trafiły na plac budowy. Prace montażowe mają się rozpocząć jeszcze w tym roku – poinformowała w piątek GDDKiA. Nowa przeprawa ma być przejezdna do końca przyszłego roku.

Przebudowa starego mostu przez Wisłę w Sandomierzu jest realizowana w systemie projektuj i buduj od 2021 roku. W czerwcu br. zakończyła się rozbiórka starej konstrukcji. Wszystkie stalowe elementy, które zdemontowano, ważyły prawie 2,5 tysiąca ton. Jednocześnie wzmocnione zostały fundamenty czterech istniejących podpór, na których nadbudowano oczepy, aby dostosować je do nowej konstrukcji.

"Aktualnie trwa także przebudowa przyczółków. Równocześnie możliwy będzie montaż nowej stalowej konstrukcji skrzynkowej. Jej elementy produkowane są od kilku tygodni w wytwórni wykonawcy. Po przetransportowaniu zostaną one częściowo zespolone na placu budowy, a częściowo podczas montażu na samym obiekcie" - przekazała w piątek rzeczniczka kieleckiego oddziału GDDKiA w Kielcach piątek Małgorzata Pawelec-Buras.

Dodała, że większość elementów montowana będzie z pomocą dźwigów bezpośrednio na istniejących wzmocnionych podporach i wykonanych na potrzeby robót podporach pomocniczych.

"Elementy części ustroju nośnego znajdującej się nad nurtem rzeki będą stopniowo nasuwane. Pierwszy etap prac montażowych planowany jest jeszcze w tym roku" - dodała.

Docelowo przeprawa przez Wisłę w ciągu drogi krajowej nr 77 Lipnik - Sandomierz - Stalowa Wola - Przemyśl, komunikującej Świętokrzyskie z Podkarpaciem, będzie dwujezdniowa. W tym celu w 2011 roku został wybudowany nowy most, biegnący równolegle do starego obiektu. Stara przeprawa została wyłączona z ruchu ze względu na zły stan techniczny w 2013 roku; od tej pory ruch pojazdów odbywa się jezdnym obiektem w obu kierunkach.

Budowa nowego mostu o długości ok. 460 m potrwa końca 2024 roku. Wykonawcą robót jest firma Intop z Tarnobrzega. Koszt inwestycji to ok. 70 mln zł. Pieniądze pochodzą z budżetu państwa.