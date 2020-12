Sanepid z policją skontrolował od 1 grudnia blisko 6900 placówek handlowych i usługowych

Jak wynika ze statystyki od początku grudnia najwięcej obiektów handlowo-usługowych skontrolowano w województwie śląskim - 1031, najmniej w województwie podlaskim - 133. Spośród 10 wystawionych mandatów karnych w tym okresie 5 dotyczyło woj. śląskiego, po dwa wystawiono w woj. mazowieckim i woj. warmińsko-mazurskim, jeden w woj. śląskim.

Natomiast w sobotę, 5 grudnia przedstawiciele Państwowej Inspekcji Sanitarnej samodzielnie skontrolowali 299 placówek handlowych i trzy stoki narciarskie, a wspólnie z policją przeprowadzili tego dnia 1880 kontroli punktów handlowo-usługowych i 23 stoków. Wystawiono w tym czasie 5 mandatów karnych (wszystkie w woj. małopolskim) i 122 pouczeń.

Galerie handlowe zostały ponownie otwarte w sobotę 28 listopada. Handel w nich odbywa się zgodnie z obostrzeniami sanitarnymi, które dotyczą limitu klientów (maksymalnie jeden na 15 m kw.) i obowiązku zakrywania nosa i ust.

Natomiast warunkiem działania ośrodka narciarskiego lub stacji narciarskiej jest to, by na ich terenie przebywała maksymalnie jedna osoba na 100 m kw. Dodatkowo pracownicy zorganizowanych terenów narciarskich, kolei linowych i wyciągów narciarskich oraz stacji turystyczno-narciarskich nosić muszą maseczki i rękawiczki, mieć dostęp do środków do mycia i dezynfekcji rąk. Narciarze i snowboardziści muszą zachować dystans w kolejkach. Przy wyciągach otwarte są często punkty gastronomiczne, gdzie posiłki serwowane są z okienka.

Rzecznik rządu Piotr Müller w Programie Trzecim Polskiego Radia stwierdził w czwartek, że przedsiębiorstwa, które świadomie łamią przepisy sanitarne, po ukaraniu stracą możliwość skorzystania z tarczy antykryzysowej. Dzień wcześniej premier Mateusz Morawieckiego podczas internetowej sesji pytań i odpowiedzi powiedział, że sklepy i galerie, które nie będą przestrzegać zasad sanitarnych, będą zamykane.