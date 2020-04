Sanepid zaktualizował pytania i odpowiedzi dot. żywności i koronawirusa

Główny Inspektor Sanitarny zamieścił we wtorek na swojej stronie zaktualizowane pytania i odpowiedzi dotyczące żywności i koronawirusa. Wynika z nich m.in., że jest mało prawdopodobne, by przenosił się on przez żywność