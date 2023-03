Na Białoruś powinny zostać nałożone daleko idące sankcje, analogiczne jak te obowiązujące w stosunku do Rosji - podkreślił w czwartek rzecznik rządu Piotr Müller. Niestety pojawiają się pewnego rodzaju egoizmy w ramach dyskusji w Radzie UE w tym obszarze" - przyznał.

Sankcje wobec Rosji powinny objąć też Białoruś? fot. shutterstock

Sankcje wobec Rosji powinny objąć też Białoruś?

Rzecznik rządu podczas czwartkowej konferencji prasowej został zapytany o zapowiedź Rosji dotyczącą rozmieszczenia broni jądrowej na terytorium Białorusi i w jaki sposób Polska chce naciskać na kraje unijne, by nałożyły sankcje na ten kraj.

Müller ocenił, że to co obecnie robi Rosja, to próba pewnego rodzaju zastraszenia opinii publicznej w naszym regionie. "Tego typu sygnały dotyczące broni nuklearnej zawsze zwracają uwagę opinii publicznej i odbieramy to tylko w ten sposób - właśnie jako próba zastraszenia opinii publicznej na zachodzie Europy" - mówił.

Rzecznik rządu dodał, że jeśli chodzi o konsekwencje tego typu działań, to Polska podtrzymuje swoje stanowisko, że na Białoruś powinny zostać nałożone daleko idące sankcje. Zwrócił uwagę, że w tej sprawie toczy się obecnie dyskusja dotycząc pewnych włączeń. "Niestety pojawiają się pewnego rodzaju egoizmy w ramach dyskusji w Radzie UE w tym obszarze" - przyznał.

Białoruś za sankcjami za współpracę z Rosją?

"Natomiast polskie stanowisko jest jasne, Białoruś powinna mieć analogiczne sankcje jak Rosja" - podkreślił Müller.

Odnosząc się do pytania, czy na wschodniej flance NATO, np. w Polsce nie powinna zostać rozmieszczona broń jądrowa, Müller zaznaczył, że Polska jest przeciwna eskalowaniu działań militarnych. "My czynimy działania o charakterze obronnym" - mówił.

W sobotę Władimir Putin oświadczył, że Rosja zamierza rozmieścić na terytorium Białorusi taktyczną broń jądrową. Według Putina Rosja przekazała Białorusi m.in. dziesięć samolotów, które mogą przenosić pociski jądrowe, a do 1 czerwca mają zostać zbudowane magazyny do przechowywania tej broni.