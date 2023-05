Uważamy, że dołek cyklu gospodarczego został wyznaczony w I kw. 2023 r., a nadchodzące miesiące przyniosą pewne ożywienie – stwierdzono w komentarzu Santander Bank Polska do poniedziałkowych danych GUS.

Główny Urząd Statystyczny podał w poniedziałek, że produkcja przemysłowa w kwietniu w ujęciu r/r spadła o 6,4 proc., a m/m zmniejszyła się o 14,8 proc. W komentarzu do danych GUS ekonomiści Santander Bank Polska wskazali, że jest to wynik gorszy od oczekiwań ekonomistów.

"To już piąta z rzędu negatywna niespodzianka ze strony wyników przemysłu. W ujęciu wyrównanym sezonowo produkcja spadła o 3,4 proc. r/r, co jest najsłabszym wynikiem od maja 2020 r., a wzrost m/m był w kwietniu jeszcze bardziej ujemny (-1,6 proc. wobec -1,0 proc. w marcu). Winę za słabość produkcji przemysłowej ponosi sektor przetwórczy, którego produkcja spadła o 5,6 proc. r/r (po odnotowaniu -0,4 proc. r/r w marcu)" - stwierdzono w komentarzu Santander Bank Polska.

Zauważono, że wszystkie grupy dóbr przemysłowych odnotowały ujemny roczny wzrost, z wyjątkiem dóbr inwestycyjnych. Przypomniano, że dobra konsumpcyjne trwałego użytku wykazują ujemne odczyty od prawie roku, ale w kwietniu spadły w ujęciu rocznym również konsumpcyjne dobra nietrwałe, co zdarzyło się po raz pierwszy od pierwszych miesięcy pandemii.

"Dość dobre wyniki na tle normalnego wzorca sezonowego w produkcji pokazała w kwietniu branża farmaceutyczna, tytoniowa oraz produkcja metali. Niepokojąco wyglądały za to wyniki produkcji tekstyliów, mebli i innych wyrobów z drewna, nietypowo niską dynamikę zanotowało tez wiele zorientowanych na eksport działów przemysłu (motoryzacyjny - podejrzewamy, że wyczerpuje się tam popyt skumulowany z okresu zaburzeń podażowych - ale też elektronika, urządzenia elektryczne). Największy negatywny wpływ na łączny odczyt rocznej dynamiki produkcji miała w kwietniu produkcja samochodów oraz artykułów spożywczych" - stwierdzono w komentarzu.

Ekonomiści Santandera oceniają, że słabość produkcji przemysłowej może się utrzymać w II kw., a także w III kw. jej roczna dynamika może pozostawać ujemna. Jednak, jak dodali, w sektorze powinny już się wtedy pojawiać oznaki ożywienia.

GUS podał także w poniedziałek, że przeciętne zatrudnienie wzrosło w ujęciu rocznym o 0,4 proc. W komentarzu Santandera dodano, że w ujęciu miesięcznym przybyło 7,5 tys. miejsc pracy (0,1 proc. m/m) i że "jest to całkiem dobry wynik.

"Poprawa jest widoczna w licznych sektorach, a nawet przetwórstwo zanotowało wzrost zatrudnienia po wielu miesiącach słabych odczytów. Liderem było jednak budownictwo ze wzrostem liczby miejsc pracy o 0,8 proc. m/m. Mimo dobrego odczytu uważamy, że jest zbyt wcześnie, aby mówić o ożywieniu popytu na pracę, choćby ze względu na słabe wyniki produkcji przemysłowej i raczej umiarkowany wzrost płac. Niemniej uważamy, że dołek cyklu gospodarczego został wyznaczony w I kw. 23 r., a nadchodzące miesiące przyniosą pewne ożywienie" - stwierdzono w komentarzu Santander Bank Polska.

GUS podał w poniedziałek, że płace wzrosły w kwietniu o 12,1 proc. r/r, co - jak stwierdzili ekonomiści SBP - było "mniej więcej" zgodne z prognozami.

"Górnictwo ponownie dołożyło swoje, przyśpieszywszy do 48,6 proc. r/r w kwietniu z 1,8 proc. r/r w marcu dzięki podwyżkom w jednej ze spółek węglowych. Tymczasem płace poza górnictwem spowolniły do 11,2 proc. r/r z 13,0 proc. r/r, a ich dynamika nie była szczególnie silna. W ujęciu realnym płace spadły o 2,2 proc. r/r wobec -3,0 proc. r/r w marcu. Sądzimy, że realny wzrost płac stanie się wreszcie dodatni w drugiej połowie 2023 r., co będzie stanowiło istotne wsparcie dla konsumpcji. Stanie się to jednak głownie dzięki spadkowi inflacji, nie spodziewamy się przyśpieszenia wzrostu wynagrodzeń" - stwierdzono w komentarzu.

W poniedziałek GUS podał także, że inflacja PPI obniżyła się w kwietniu do 6,8 proc. z 10,3 proc. r/r w marcu.

"W ujęciu miesięcznym ceny producentów spadły o 0,7 proc., na co złożyły się przede wszystkim niższe ceny w kategorii wytwarzanie energii, gazu i pary wodnej (-2,1 proc. m/m) oraz w przetwórstwie przemysłowym (-0,5 proc. m/m). W przypadku przetwórstwa kluczowy był spadek cen ropy naftowej, które obniżyła poziom cen w przetwórstwie koksu i produktów rafinacji ropy naftowej o 3,5 proc." - stwierdzono w komentarzu Santandera. "Również w budownictwie obniża się roczne tempo wzrostu cen, w kwietniu do 11,3 proc. r/r z 12,0 proc. r/r, ale w ujęciu miesięcznym dynamika raczej nabiera siły - w kwietniu ceny wzrosły o 0,7 proc. i był to najwyższy odczyt od października" - dodano.