Wyniki nowej projekcji NBP sugerują, że moment powrotu inflacji do celu 2,5 proc. nie przybliżył się istotnie - napisali w czwartek analitycy Santander Bank Polska w komentarzu po decyzji Rady Polityki Pieniężnej o utrzymaniu stóp procentowych na niezmienionym poziomie.

Rada Polityki Pieniężnej pozostawiła stopy procentowe na niezmienionym poziomie - poinformował NBP w czwartek po zakończeniu dwudniowego posiedzenia RPP. Główna stopa NBP, stopa referencyjna, nadal wynosi 6,75 proc.; stopa lombardowa - 7,25 proc.; stopa depozytowa pozostała na poziomie 6,25 proc.; stopa redyskontowa weksli nadal wynosi 6,8 proc., a stopa dyskontowa weksli - 6,85 proc.

Jak wskazali analitycy Santander Bank Polska, komunikat po posiedzeniu RPP zawiera główne wnioski z nowej projekcji NBP, która zgodnie z ich przewidywaniami pokazała jedynie niewielkie zmiany w porównaniu z poprzednią projekcją opublikowaną w marcu. Wyniki projekcji sugerują, że - pomimo pewnej poprawy profilu inflacji w bliskim terminie - moment powrotu inflacji do celu 2,5 proc. nie przybliżył się istotnie - zauważyli ekonomiści.

Eksperci banku zwrócili uwagę, że perspektywy PKB na kolejne lata uległy nieznacznej poprawie, co daje ich zdaniem niewiele powodów dla gołębiego skrętu w polityce pieniężnej RPP. "Niektórzy członkowie Rady mogą uznać projekcję za +zbyt wysoką+, tak jak miało to miejsce w przeszłości, ale wciąż uważamy, że RPP jest znacznie dalej od poważnej dyskusji o obniżkach stóp procentowych, niż wycenia to rynek" - napisali analitycy Santander Bank Polska.