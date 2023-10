Produkcja budowlano-montażowa może pokazać w IV kwartale br. wysoki jednocyfrowy wzrost - prognozują analitycy Santandera. Ich zdaniem opublikowane w poniedziałek dane GUS są sygnałem ożywienia gospodarczego.

fot.: Ivan Kulikov/Adobe Stock/PTWP

Główny Urząd Statystyczny poinformował w poniedziałek, że produkcja budowlano-montażowa we wrześniu 2023 r. wzrosła o 11,5 proc. rdr, a w porównaniu z poprzednim miesiącem wzrosła o 11,4 proc.

"Rynek oczekiwał 5,9 proc. r/r, my zakładaliśmy odbicie do 8,7 proc. r/r. To już druga z rzędu pozytywna niespodzianka w tym sektorze (w sierpniu wzrost wyniósł 3,5 proc. r/r wobec oczekiwań rynkowych 1,1 proc. r/r)" - zwrócili uwagę w poniedziałek analitycy Santandera.

Wskazali, że w ujęciu wyrównanym sezonowo "odbicie wyniosło 3,7 proc. m/m i nastąpiło po ruchu w górę o 2,0 proc. w sierpniu".

"Inżynieria lądowa i wodna nadal odgrywała kluczową rolę i wzrosła o 17,9 proc. r/r. Budowa budynków pokazała wzrost o 3,9 proc. r/r (to jej pierwszy dodatni odczyt od października 2022 r.), a produkcja budowlana w zakresie robót specjalistycznych była o 10,0 proc. większa r/r. (najwyższy wzrost od marca 2022 r.)" - wymienili analitycy.

Ich zdaniem tak mocny odczyt produkcji budowlanej ogółem to efekt bazy statystycznej i dodatniej różnicy w dniach roboczych. "Nawet po skorygowaniu o te czynniki postrzegamy dane jako sygnał ożywienia gospodarczego, zwłaszcza że zbiegły się one w czasie z wyższymi od konsensusu wrześniowymi odczytami produkcji przemysłowej i realnej sprzedaży detalicznej" - podkreślili. "Sądzimy, że produkcja budowlano-montażowa może pokazać w IV kw. br. wysoki jednocyfrowy wzrost" - dodali analitycy.

Wskazali też, że we wrześniu oddano do użytku 16,3 tys. mieszkań, czyli 24,7 proc. mniej r/r i 10,8 proc. mniej niż w sierpniu. "Niemniej, liczba pozwoleń na budowę wydanych we wrześniu była o 4,2 proc. większa niż w ubiegłym roku i wyniosła 23,2 tys. - najwięcej od czerwca 2022 r." - zauważyli eksperci.

Podkreślili, że największa od czerwca ubiegłego roku była też liczba rozpoczętych budów, która wyniosła 19,1 tys. (20,4 proc. r/r i 6,1 proc. m/m). Ich zdaniem tym samym zbliżyła się do wyników obserwowanych w pierwszej połowie ubiegłego roku - średniomiesięcznie rozpoczynano wtedy około 20 tys. budów. "W sumie, dane z września spowodowały, że wartość obliczanego przez nas wskaźnika projektów w toku wzrosła po raz pierwszy od połowy ubiegłego roku, do 2,1 pkt z -4,2 pkt w sierpniu" - poinformowali analitycy Santandera.

"Nowe dane wskazują, że pozytywny impuls na rynku kredytowym skutkuje stopniowym dostosowywaniem się podaży na rynku mieszkaniowym, choć w krótkim okresie zwiększony popyt będzie prawdopodobnie równoważony dalszym wzrostem cen mieszkań" - ocenili analitycy.