Zwiększa się prawdopodobieństwo, że inflacja CPI w sierpniu spadnie poniżej 10 proc. - ocenili w poniedziałek ekonomiści Santander Bank Polska, w komentarzu do danych GUS.

Jak poinformował w poniedziałek Główny Urząd Statystyczny, ceny towarów i usług konsumpcyjnych w lipcu 2023 r. wzrosły rdr o 10,8 proc., a w porównaniu z poprzednim miesiącem spadły o 0,2 proc.

Według ekonomistów Santandera inflacja wciąż zaskakuje w dół, co wynika nie tylko z cofającego się szoku żywnościowego i energetycznego, ale także słabnącej inercji inflacji bazowej.

"Dzisiejszy odczyt zwiększa prawdopodobieństwo, że CPI może spaść poniżej 10 proc. r/r już w sierpniu - nasza prognoza jest obecnie na granicy (10,01 proc. r/r), sugerując, że pierwsza obniżka stóp procentowych jest wciąż nieco bardziej prawdopodobna w październiku niż we wrześniu" - dodali.

Ich zdaniem ryzyko w dół dla odczytu sierpniowego wynika z ewidentnie niższej, niż zakładali ekonomiści Santandera, trajektorii cen żywności (czerwiec i lipiec pokazały zaskoczenia w dół, a wpływ wyjątkowej suszy może się jeszcze nie zdążyć ujawnić w najbliższym miesiącu), a także komponentów bazowych, choć może być częściowo niwelowane przez odbicie cen paliw (cena ropy Brent utrzymuje trend wzrostowy).

Ekonomiści banku Santander wskazali, że w lipcu ceny spadły o 0,2 proc. m/m, co jest pierwszym miesięcznym spadkiem od lutego 2022 roku.

"Głównym źródłem zaskoczenia w dół były ceny żywności, które obniżyły się o 1,2 proc. m/m (prognozowaliśmy -0,3 proc.). Jednocześnie w górę zaskoczyły ceny energii (0,0 proc. m/m) i paliw (0,4 proc. m/m). Ta ostatnia obserwacja to spore zaskoczenie - nasze obserwacje sytuacji na stacjach benzynowych sugerowały spadek cen o niecałe 2 proc. m/m. Jednocześnie potwierdza to nasze założenie, że promocje cen paliw ograniczone do członków programów lojalnościowych nie wpłynęły na CPI, podobnie jak przed rokiem. Dane sugerują" - podano w komentarzu.

Według szacunków Santandera, inflacja bazowa spadła w lipcu do 10,6 proc. r/r, najniżej od sierpnia 2022.