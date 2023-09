Skończyła się groza inflacji, udało nam się tę inflację skutecznie zdusić, będzie spadać dalej - powiedział w piątek w Zambrowie (Podlaskie) szef resortu aktywów państwowych Jacek Sasin.

Szef resortu aktywów państwowych Jacek Sasin. Fot. PAP

Skończyła się groza inflacji

Sasin jest liderem podlaskiej listy PiS w wyborach do Sejmu. Pod hasłem "tour the podlaskie" w piątek do wieczora - ruszając z Zambrowa - ma odwiedzić też Kołaki Kościelne, Czyżew, Wyszki, Bielsk Podlaski, Supraśl i Białystok.

Podczas krótkiego briefingu na targowisku miejskim w Zambrowie minister był pytany o inflację w Polsce. W piątek Główny Urząd Statystyczny opublikuje szybki szacunek inflacji we wrześniu. Według ocen części ekonomistów, we wrześniu może ona wyhamować do 8,5 proc. rdr, z 10,1 proc. w sierpniu.

"Rzeczywiście skończyła się groza inflacji (...), która była wynikiem kryzysu wywołanego wojną na Ukrainie i kryzysem energetycznym wywołanym również przez Putina. Udało nam się tę inflację skutecznie zdusić, ona - tak jak zapowiadaliśmy - spadła już do jednocyfrowych wyników, będzie spadać dalej. Według prognoz NBP, ale nie tylko, również inni eksperci wypowiadają się, że inflacja przestanie być zmorą Polaków" - mówił Sasin.

"NBP jest instytucją niezależną, prowadzi własną politykę informacyjną, proszę mnie zwolnić również z tego, żeby recenzować ten film" - powiedział pytany o najnowszy spot przygotowany przez NBP.

Chodzi o filmik, w którym starszy mężczyzna robi zakupy w małym sklepie i stwierdza, że ceny już nie rosną, a niektóre produkty "są nawet tańsze niż kilka miesięcy temu". Sasin podkreślał, że szanuje niezależność Narodowego Banku Polskiego. "I chciałbym, żeby wszyscy politycy tę niezależność szanowali i doceniali to, co NBP i prezes Glapiński zrobił, aby ta inflacja właśnie spadała" - powiedział w Zambrowie szef resortu aktywów państwowych.

"Kampania (wyborcza - PAP) trwa cały czas, polityka się nigdy nie kończy, w związku z tym każdy czas jest równie dobry i każdy czas jest równie zły (na publikację takiego spotu - PAP). NBP informuje o wydarzeniach, które dzieją się teraz. Teraz mówimy o wyraźnym wyhamowaniu inflacji, więc trudno, żeby z tym przekazem do obywateli czekać" - powiedział Sasin.

Pytany o to, czy należy spodziewać się obniżki stóp procentowych minister zastrzegł, że to kompetencja Rady Polityki Pieniężnej. "Szanuję niezależność tej instytucji, czekamy na decyzje, jakie będzie ona podejmowała" - dodał.