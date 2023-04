Nie zostawimy rolników samych; przedstawiliśmy pakiet dla polskiej wsi, który daje realną pomoc polskim producentom zboża - podkreślił wicepremier, szef MAP Jacek Sasin.

W sobotę we wsi Łyse koło Ostrołęki podczas konwencji PiS dotyczącej rolnictwa zaprezentowano pakiet rozwiązań dla rolników "Konkret Jarosława Kaczyńskiego Dla Polskiej Wsi". Zakłada on m.in. skup zboża z dopłatą z minimalną ceną 1,4 tys. zł za tonę pszenicy, utrzymanie dopłat do nawozów sztucznych, zwiększenie dopłaty do paliwa rolniczego do 2 zł za litr oleju napędowego. Prezes PiS poinformował ponadto na konwencji, że rząd zdecydował o zakazie przywożenia do Polski zboża i dziesiątków innych rodzajów żywności z Ukrainy.

Minister rozwoju i technologii Waldemar Buda przekazał później na Twitterze, że - zgodnie z decyzją Rady Ministrów - podpisał rozporządzenie w sprawie zakazu przywozu z Ukrainy produktów rolnych. Rozporządzenie zakłada, że do 30 czerwca br. jest zakaz przywozu z Ukrainy m.in. zboża, cukru, jaj.

"Przedstawiliśmy pakiet dla polskiej wsi, który daje realną pomoc polskim producentom zboża" - napisał w sobotę na Twitterze wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin. Jak podkreślił, interes obywateli "jest najważniejszym priorytetem bez względu na sytuację geopolityczną". "Jako PiS zawsze będziemy go strzec i nie zostawimy rolników samych" - zadeklarował Sasin.

"Dopłaty do zboża, dopłaty do nawozów, powszechny skup oraz zakaz wwozu produktów rolnych z Ukrainy do Polski" - wyliczała z kolei we wpisie na Twitterze minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. Wpis opatrzyła hasztagami: #DlaPolskiejWsi #KonkretyKaczyńskiego

Według szefa MEiN Przemysława Czarnka na konwencji PiS zapadły "historyczne decyzje dla polskich rolników w obliczu kryzysu wojennego na Ukrainie". "Tak reaguje odpowiedzialna władza na efekty wojny wywołanej przez Rosję" - podkreślił.