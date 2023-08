Wśród swoich maski opadają - tak minister aktywów państwowych Jacek Sasin skomentował wypowiedź europosła PO Janusza Lewandowskiego na Campus Polska Przyszłości, że w przypadku wygranej KO "sensowna prywatyzacja" będzie potrzebna. Według Sasina oznacza to, że opozycja chce sprzedać polski majątek.

"Kłamstwo ma krótkie nogi. Zapewniają, że polski majątek nie będzie wyprzedawany. A wśród swoich maski opadają" - w taki sposób minister Jacek Sasin w mediach społecznościowych skomentował wypowiedź europosła PO Janusza Lewandowskiego na Campus Polska.

"Jakaś miara sensownej prywatyzacji będzie potrzebna" - oświadczył podczas debaty na Campusie Polska Przyszłości Lewandowski.

Zdaniem Sasina politycy opozycji "bez żadnego wstydu przyznają, wprost", że chcą sprzedać polski majątek. "Oszukiwali, oszukują i będą oszukiwać Polaków" - napisał szef MAP.

Lewandowski w sobotę w ramach Campusu Polska Przyszłości wziął udział w panelu poświęconym gospodarce Polski. "Jeżeli ktoś sobie wyobraża, że będzie cud gospodarczy zaraz po zmianie warty, to niech wie, że rzecz będzie się działa przy bardzo mocnych ograniczeniach politycznych. Będzie to rząd koalicyjny, będzie miał bezczelną i silną opozycję w Sejmie i będzie miał w prezydencie raczej kogoś, kto będzie utrudniał, a nie pomagał. To może utrudnić szybkie uruchomienie funduszy europejskich" - mówił Lewandowski.

Podkreślił, że mocą polskiej gospodarki jest prywatna przedsiębiorczość. "Jest to zaprzeczenie tego modelu, który budowała +dobra zmiana+, czyli scentralizowanej, znacjonalizowanej, rządzonej przez bardzo miernych i bardzo wiernych, ale kosztem olbrzymiej przeceny tego majątku" - ocenił europoseł PO.