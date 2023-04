Osiem lat rządów Zjednoczonej Prawicy to realizacja obietnic danych Polakom - wskazał w sobotę wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin. Zaznaczył, że wdrożone programy, będą kontynuowane.

"8 lat rządów Zjednoczonej Prawicy to realizacja obietnic danych Polakom. Wdrożyliśmy programy, które zmieniły na lepsze życie naszych obywateli. Będziemy je kontynuować! Dla nas nie ma Polski A i B, nie ma lepszych i gorszych Polaków" - napisał wicepremier na Twitterze.

Sasin odniósł się w ten sposób do akcji "Polska jest jedna - Inwestycje Lokalne", którą zainaugurował w sobotę w Janowie Lubelskim prezes PiS Jarosław Kaczyński.

W ramach akcji politycy PiS ruszają w Polskę, by - zgodnie z zapowiedziami - mówić, co rząd Zjednoczonej Prawicy zrobił dla Polski lokalnej. Akcja to nowy format organizowanej przez PiS od kilku miesięcy akcji "Przyszłość to Polska", tym razem skierowanej głównie do Polski lokalnej.

Kaczyński podkreślał, że programy, które wprowadził PiS, "miały zmienić i zmieniają polskie życie poza wielkimi miastami, tam gdzie mieszka zdecydowana większość Polaków".

Wymieniał też inwestycje, jakie udało się przeprowadzić dzięki rządowym programom. Wskazywał na program inwestycji strategicznych, budowy dróg lokalnych, program wsparcia dla gmin popegeerowskich, czy ochrony zabytków. "To są ogromne zmiany, to są wodociągi, to jest kanalizacja, to są drogi" - mówił.