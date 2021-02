Sasin: Podatek od reklam powinien być wprowadzony

We wtorek minął termin prekonsultacji projektu ustawy, wpisanego na początku lutego do wykazu prac legislacyjnych rządu, której konsekwencją będzie wprowadzenie składki z tytułu reklamy internetowej i reklamy konwencjonalnej. Zgodnie z projektem, wpływy ze składek mają zasilić trzy fundusze - do Narodowego Funduszu Zdrowia ma trafić 50 proc., do nowo utworzonego Funduszu Wsparcia Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Obszarze Mediów - 35 proc., do Narodowego Funduszu Ochrony Zabytków - 15 proc.

O przyszłość podatku od reklam wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin był pytany w sobotę na antenie RMF FM. "Co do zasady podtrzymujemy absolutnie, jako rząd, jako większość parlamentarna, to przeświadczenie, że takie regulacje są konieczne i powinny być wprowadzone" - powiedział.

"Pamiętajmy, że w tej chwili nie mamy do czynienia z jakimś gotowym projektem, mamy raczej do czynienia z projektem, który jest pewną wyjściową propozycją do dyskusji i te dyskusje będą się toczyły - dyskusje zarówno w ramach rządu, w ramach koalicji również rządowej, bo przecież wiemy, mówił o tym chociażby pan premier Gowin (wicepremier, lider Porozumienia Jarosław - PAP), że są tutaj pewne wątpliwości. Będziemy musieli je wyjaśnić" - dodał szef MAP i podkreślił, że droga jest jeszcze daleka, bo projekt będzie konsultowany z podmiotami, których by te regulacje dotyczyły.

Dopytywany był, czy w związku z wątpliwościami, które wyraża Porozumienie, jest szansa, żeby ten projekt przeszedł. "Myślę, że to jest kwestia wyjaśnienia pewnych wątpliwości, bo - jak mówię - ta rozmowa jest dopiero przed nami, być może również pewnych poprawek, pewnych korekt tego projektu. Myślę, że jesteśmy w stanie w ramach Zjednoczonej Prawicy wypracować jednak takie rozwiązania, na które wszyscy zagłosujemy" - powiedział.

"Nie mam wątpliwości, że los tego projektu będzie zależał również od pewnego uporządkowania sytuacji wewnątrz Zjednoczonej Prawicy, bo mamy w tej chwili rzeczywiście taką nadzwyczajną sytuację w Porozumieniu" - ocenił Sasin dodając, że aby głosować skutecznie rządowe projekty potrzebna jest większość parlamentarna. Wyraził przy tym przekonanie, że ona nadal jest.

Projekt ustawy, którego konsekwencją będzie wprowadzenie składki z tytułu reklamy internetowej i reklamy konwencjonalnej, wpisano na początku lutego do wykazu prac legislacyjnych rządu. Plany te zaniepokoiły dużą część mediów, które w środę protestowały we wspólnej akcji "Media bez wyboru".