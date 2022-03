Sasin: Przedłużymy tarczę antyinflacyjną i obniżkę VAT

Wiemy, że tarcza antyinflacyjna zostanie przedłużona. Decyzja co do tego, do kiedy konkretnie zostanie przedłużona, jeszcze nie zapadła - mówi wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin.

Autor: PAP (op. AT)

Data: 17-03-2022, 08:36

Jacek Sasin zapowiedział przedłużenie tarczy antyinflacyjnej. fot. PAP/Piotr Nowak

Tarcza antyinflacyjna będzie przedłużona?

"Wiemy, że tarcza antyinflacyjna zostanie przedłużona. Decyzja co do tego, do kiedy konkretnie zostanie przedłużona, jeszcze nie zapadła. Myślę, że dziś można powiedzieć, iż dopóki cena surowców energetycznych będzie tak wysoka, dopóty będziemy chcieli ograniczać dodatkowe elementy +cenotwórcze+: akcyzę czy VAT. Wiadomo, że to całkowicie nie zniweluje wzrostu cen, bo są one wyższe niż stawki podatków. Chcemy, by te wzrosty możliwie jak najmniej przekładały się na sytuację zwykłych Polaków" - mówi Sasin w "SE".

Sasin uspokaja w sprawie cen surowców

Wicepremier liczy, że po pierwszym szoku wywołanym inwazją Rosji na Ukrainę ceny surowców nieco spadną lub przynajmniej się ustabilizują. "Zawsze tak jest, że tego typu nagłe wydarzenia powodują nerwowość na rynkach, ale z czasem sytuacja się normalizuje. To będzie powodować spadek cen. One już spadają i mam nadzieję, że ten trend będzie się utrzymywał i wszyscy odczujemy to w rachunkach" - powiedział.

Jacek Sasin o imporcie węgla

Sasin zapewnił, że spółki Skarbu Państwa "praktycznie w ogóle nie korzystają z węgla z importu". "Bez rozszerzenia unijnych sankcji nie możemy jednak zmusić prywatnych firm i odbiorców indywidualnych, by nie kupowali surowca rosyjskiego. Polska nie może sama wprowadzić sankcji na rosyjski węgiel. Musi to być decyzja KE. Inaczej nie możemy zablokować podmiotom prywatnym sprowadzania węgla z Rosji. Możemy o to tylko apelować" - powiedział.