Dzisiaj robimy wiele, aby polskie muzea, instytucje kultury mogły świecić jeszcze większym blaskiem, takim, jaki jest przynależny Polsce, krajowi o wielkiej historii i wspaniałych dokonaniach - powiedział w piątek w Krakowie wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin.

W piątek z udziałem m.in. wicepremiera, ministra kultury i dziedzictwa narodowego Piotra Glińskiego oraz wicepremiera, ministra aktywów państwowych Jacka Sasina na Zamku Królewskim w Wawelu odbywa się konferencja prasowa poświęcona ekspozycji "Tycjan i inni. Najnowsze dzieła Zamku Królewskiego na Wawelu" oraz prezentacja i przekazanie do zbiorów Zamku Królewskiego na Wawelu obrazu "Lekcja rysunku" Jana Mauritsa Quinkhardta.

Sasin dziękował podczas konferencji prezesom spółek Skarbu Państwa "za to wielkie dzieło, które jest wspólnym dziełem rządu i spółek Skarbu Państwa, a to jest dzieło wsparcia polskich instytucji kultury, które odbudowują z mozołem to, co straciliśmy w czasie naszych burzliwych dziejów".

Wskazał, że "II wojna światowa była hekatombą, jeżeli chodzi o polskie zbiory sztuki, polskie zbiory kultury, ale również wcześniej w ciągu wieków, w czasie potopu szwedzkiego, który również pozbawił Polskę wielu wspaniałych dzieł sztuki, a które dzisiaj można oglądać w muzeach szwedzkich, muzeach Sztokholmu i innych szwedzkich miastach". "To jest rzeczywiście wielki ubytek i wielka strata, którą ponieśliśmy" - ocenił.

"Dzisiaj robimy wiele, aby te straty wyrównywać, aby polskie muzea, polskie instytucje kultury mogły znowu świecić blaskiem, takim, jaki jest przynależny Polsce, krajowi o wielkiej historii, wspaniałych dokonaniach i wielkiej kulturze" - podkreślił wicepremier Sasin.

Dodał, że "Zamek Królewski na Wawelu obok Zamku Królewskiego w Warszawie to dwa najważniejsze punkty na kulturalnej mapie Polski". "To nie są tylko muzea, to są miejsca, które świadczą o naszej historii, o naszych wielkich dokonaniach. To są miejsca, z których jesteśmy dumni. Cieszę się, że spółki Skarbu Państwa, największe polskie przedsiębiorstwa rozumieją to, że wsparcie dla takich miejsc jest również ich wielkim obowiązkiem" - mówił minister aktywów państwowych.

Zaznaczył, że spółki Skarbu Państwa "wielokrotnie pokazywały, że tą swoją szczególną rolę w polskiej gospodarce, rozumieją".

"Chciałbym w tym miejscu złożyć taką deklarację, że pomimo tego, że wiele zostało dokonane, że tak, jak dotychczas działaliśmy w tym zakresie, bardzo ambitnie, tak będziemy działać również w przyszłości. Ta misja jest naszym wielki zobowiązaniem. Wiemy, że możemy wiele zdziałać dla naszego kraju, możemy odzyskiwać utracone dzieła, możemy wzbogacać nasze zbiory tak, aby nasze najważniejsze miejsca na mapie polskiej kultury, świeciły jeszcze większym blaskiem, niż dotychczas i były świadectwem wielkości RP i wielkiej ofiarności całego narodu i wszystkich tych, którzy mają możliwości, żeby te zbiory wspierać" - powiedział Sasin.