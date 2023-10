Biznes i technologie

Sasin: wyprzedaż majątku narodowego to specjalność Tuska

Autor: PAP

Data: 10-10-2023, 13:11

Wyprzedaż majątku narodowego to specjalność Tuska – napisał we wtorek minister aktywów państwowych Jacek Sasin w mediach społecznościowych. Dodał, że „nie można pozwolić wrócić mu do władzy”.