Minister aktywów państwowych Jacek Sasin wzywał w czwartek w Siemiatyczach ( woj. podlaskie) do zablokowania w referendum możliwości wyprzedaży majątku narodowego.

Podczas spotkania z mieszkańcami Siemiatycz i prezentacji kandydatów PiS do Parlamentu, Sasin, lider podlaskiej listy PiS do Sejmu, wyraził opinię, że podlaskie miasto Łapy zostało "chyba najmocniej dotknięte polityką wyprzedaży majątku narodowego, likwidacji, upadłości polskich firm". Kilkanaście lat temu w Łapach upadły zakłady naprawy taboru kolejowego i cukrownia.

"Dlatego tak ważne jest, abyśmy w referendum oddając głos zablokowali na przyszłość wszelkie pomysły, żeby to, co wydarzyło się w Łapach, nie mogło wydarzyć się ponownie. Nie możemy do tego dopuścić" - stwierdził Sasin.

Przypomniał, że powiat siemiatycki leży bezpośrednio przy zaporze, którą rząd zbudował, by "chronić przez zalewem nielegalnych pseudoimigrantów" sprowadzanych przez reżim Łukaszenki, za którym stoi Putin i Rosja. Według niego, rząd i PiS rozpoznały od razu atak hybrydowy na Polskę. "Od razu wiedzieliśmy, o co w tej sprawie chodzi" - podkreślił minister aktywów. Według niego, wiele spośród osób starających się przekroczyć granicę było szkolonych w Rosji, a ich zadaniem było "zdezorganizować życie Polski i Polaków".