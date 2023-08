Modernizacja dworca Bydgoszcz Zachód to efekt konsekwentnej polityki PKP i państwa polskiego w ostatnich latach — powiedział w czwartek minister w KPRM Łukasz Schreiber. Budynek został oddany do użytku. Wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel wskazał, że będzie służył on całej aglomeracji bydgoskiej.

W czwartek otwarto dla podróżnych zmodernizowany historyczny budynek dworca Bydgoszcz Zachód. To inwestycja, która kosztowała blisko 5 mln zł. Nowy obiekt jest przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, a także przyjazny środowisku. Inwestycja została zrealizowana w ramach Programu Inwestycji Dworcowych na lata 2016-2023 z dofinansowaniem ze środków unijnych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Jak podaje PKP S.A., całkowicie na nowo zaprojektowano poczekalnię dla podróżnych. Obecny na otwarciu zmodernizowanego dworca minister Schreiber mówił, jak ważna jest to inwestycja dla mieszkańców Bydgoszczy i okolic m.in. osób dojeżdżających do pracy.

"To kolejna modernizacja jednego z dworców, który do niedawna był raczej powodem do wstydu dla mieszkańców niż do dumy. Widać jak to się zmienia. To efekt konsekwentnych działań PKP w ostatnich latach" - mówił. Podkreślił, że modernizacja dworca Bydgoszcz Zachód kosztowała blisko 5 mln zł. Wskazał, że takie inwestycje są elementem nowoczesnego państwa i inwestycji w ekologiczne środki transportu zbiorowego.

"Dworzec Bydgoszcz Zachód to kolejna inwestycja dworcowa oddana do użytku w województwie kujawsko-pomorskim. Mieszkańcy zyskali kolejny obiekt, który zasługuje na miano wizytówki miasta. Mam nadzieję, że zmodernizowany historyczny budynek dworca stanie się przyjazną i bezpieczną przestrzenią dla pasażerów oraz ułatwi podróżowanie koleją po województwie. Wszystko to dzięki Programowi Inwestycji Dworcowych, w ramach którego polski rząd przeznaczy do końca 2023 r. prawie 3 mld zł na modernizację blisko 200 dworców" - wskazał wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel.

Dodał, że takie dworce po przebudowie i modernizacji mają wyglądać właśnie tak, "jak ten w Bydgoszczy".

"Ten dworzec jest w pełni nowoczesny, z informacją pasażerską, ekologiczny. Zagospodarowano także teren wokół i dostosowano budynek do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Linia kolejowa służy tutaj całej bydgoskiej aglomeracji, pozwala się komunikować w obrębie i wokół miasta" - podkreślił Bittel.

Inwestorem były Polskie Koleje Państwowe S.A., wykonawcą robót budowlanych Przedsiębiorstwo Remontowo Budowlane AGAD sp. z o.o. z Torunia, a dokumentację projektową przebudowy dworca opracowała pracownia WK Architekci sp. z o. o. ze Swarzędza.