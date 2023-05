Nowa marka korporacyjna i nowe logo wyznaczają kolejny etap rozwoju firmy i jej rolę w kształtowaniu przyszłości rynku opakowań. 2 maja 2023 roku Sealed Air ogłosił, że oficjalna nazwa firmy została zmieniona na SEE®.

Wraz z tą zmianą, firma wdraża strategie mające na celu większe zorientowanie na potrzeby rynku i klientów. SEE dostarcza systemy opakowaniowe, które są połączeniem automatyzacji, cyfryzacji i zrównoważonego rozwoju, tworząc w ten sposób znaczącą wartość dla swoich klientów.

Ted Doheny, Prezydent i CEO firmy powiedział „Nieustannie przekształcamy SEE z firmy oferującej produkty opakowaniowe na firmę zorientowaną na rynek i napędzaną automatyzacją, cyfryzacją i zrównoważonym rozwojem. SEE tworzy przyszłość rynku opakowań i jesteśmy przekonani, że to będzie stanowiło o naszej nowej, większej wartości”.

SEE dostarcza rocznie systemy opakowaniowe do ponad 30 miliardów różnych produktów na całym świecie. SEE nieustannie udoskonala oferowane materiały opakowaniowe, usługi i maszyny.

Automatyzacja: SEE umożliwia klientom zwiększenie produktywności i oszczędności poprzez projektowanie, produkcję i dostarczanie zautomatyzowanych rozwiązań w zakresie opakowań ze zwrotem kosztów krótszym niż 3 lata. Firma jest na dobrej drodze, by do 2027 roku podwoić swoją ofertę automatyzacji.

Cyfryzacja: Firma spodziewa się, że do 2027 r. ponad 80% jej sprzedaży będzie realizowane online.

Zrównoważony rozwój: SEE dostarcza klientom nowe, innowacyjne materiały i rozwiązania, które zmniejszają ilość odpadów, wydłużają okres przydatności do spożycia, zwiększają ochronę, umożliwiają obieg zamknięty i zmniejszają wpływ produktów i opakowań na emisję dwutlenku węgla. Prawie 20% oferowanych materiałów pochodzi z recyklingu lub źródeł odnawialnych.

Nowe logo SEE jest wizualnym odzwierciedleniem przemiany firmy. Trzy półksiężyce, które tworzą okrąg, reprezentują automatyzację, cyfryzację i opakowania, a pełny okrąg reprezentuje świadome zaangażowanie SEE w zrównoważony rozwój.