Segregacja kartonów do płynnej żywności wciąż budzi wątpliwości

77% Polaków deklaruje, że segreguje odpady opakowaniowe. 54% Polaków zdaje sobie sprawę z faktu, że kartony do płynnej żywności podlegają recyklingowi, a 51% ankietowanych poprawnie segreguje je do żółtego pojemnika.

Autor: portalspozywczy.pl/materiał prasowy

Data: 04-10-2021, 18:24

Ponad połowa Polaków prawidłowo segreguje kartony po płynnej żywności do żółtego pojemnika; fot. shutterstock

Zasady selektywnej zbiórki

Fundacja ProKarton od 2013 przeprowadza cykliczne badania społeczne, sprawdzające wiedzę Polaków na temat zasad selektywnej zbiórki oraz kartonów do płynnej żywności. Tegoroczne badanie zostało przeprowadzone we wrześniu przez instytut badawczy Kantar i objęło reprezentatywną próbę 1008 osób. Wyniki badania porównane zostały z wynikami z poprzednich lat, dzięki czemu możliwe jest zaobserwowanie, jak zmienia się nastawienie Polaków do segregacji i recyklingu z roku na rok.

Porównując wyniki tegorocznego badania z zeszłorocznymi możemy zaobserwować, że podejście Polaków do prawidłowej segregacji odpadów nie zmieniło się w porównaniu do 2020 roku. Tak jak w zeszłym roku, 77% ankietowanych deklaruje, że selektywnie zbiera odpady opakowaniowe. Ten wysoki odsetek cieszy, jednocześnie widać jednak, że nadal potrzebne są działania edukacyjne i informacyjne, które dotrą do pozostałej części społeczeństwa.

Na poprawną segregację odpadów częściej uwagę zwracają kobiety, trzydziesto- i czterdziestolatkowie, osoby z wyższym wykształceniem, z największych polskich miast powyżej 500 tys. mieszkańców oraz z województwa łódzkiego. Najrzadziej odpady segregowane są przez najstarszych i najmłodszych badanych, osoby z podstawowym wykształceniem, mieszkańców miast 10-19 tys. oraz z województw dolnośląskiego i pomorskiego.

Kartony do płynnej żywności

Kartony do płynnej żywności po opróżnieniu i zgnieceniu należy wyrzucać do żółtego pojemnika, przeznaczonego na metale, tworzywa sztuczne i odpady wielomateriałowe (właśnie do tej kategorii zaliczamy kartony po mleku lub sokach). W 2021 roku, podobnie jak przy pierwszym pytaniu, nie zmienił się odsetek ankietowanych, którzy wybierają ten pojemnik: 51% ankietowanych prawidłowo wskazało kolor żółty. Najczęściej odpowiedzi tej udzielały kobiety, osoby z wyższym wykształceniem oraz mieszkańcy miast powyżej 500 tys. mieszkańców.

Drugim najczęściej wskazywanym pojemnikiem – mimo że nieprawidłowo – był ten w kolorze niebieskim, przeznaczony na papier. Tę odpowiedź wskazało 12% ankietowanych.

O dwa punkty procentowe zwiększyła się liczba osób, które nie zwracają uwagi, do którego pojemnika wyrzucają opakowania po mleku czy sokach. W 2021 roku takiej odpowiedzi udzieliło 26% ankietowanych, podczas gdy w 2020 było to 24%.

Tegoroczne badanie społeczne Fundacji pokazało, że ponad połowa Polaków prawidłowo segreguje kartony po płynnej żywności do żółtego pojemnika. Jest to ważna wiadomość, ponieważ selektywna zbiórka pozwoli odzyskać z kartonów cenne surowce wtórne, które można wykorzystać do ponownej produkcji, zgodnie z założeniami gospodarki o obiegu zamkniętym. W przypadku kartonów do płynnej żywności z celulozy poddanej recyklingowi możemy wyprodukować tekturę falistą czy ręczniki papierowe, natomiast z całych rozdrobnionych kartonów wytwarzane są wióropodobne płyty wykorzystywane w przemyśle meblowym. Z tegorocznego badania wynika także, iż co czwarty ankietowany nie zwraca uwagi, do którego pojemnika wyrzuca kartony po mleku czy sokach. Mobilizuje to nas do zintensyfikowania działań informacyjnych i promujących selektywną zbiórkę tego rodzaju opakowań – komentuje Łukasz Sosnowski, prezes Fundacji ProKarton.

Recykling kartonów do płynnej żywności

Tegoroczne badanie pokazało, że ponad połowa Polaków (54%) wie, że kartony do płynnej żywności poddawane są recyklingowi. Najczęściej odpowiedzi tej udzieliły kobiety oraz osoby z wyższym wykształceniem, w wieku 25-29 lat oraz mieszkańcy województwa zachodniopomorskiego. Rok temu analogicznej odpowiedzi udzieliło 58% ankietowanych.