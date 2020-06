Sejm 19 czerwca może zająć się projektem dot. bonu turystycznego

Uruchomienie bonu turystycznego w wysokości 500 zł na każde dziecko na potrzeby wypoczynku krajowego zapowiedział w sobotę ubiegający się o reelekcję prezydent Andrzej Duda. Zapewnił, że o szczegółach tego programu będzie mówił w kolejnych dniach, ale rozwiązanie jest już praktycznie gotowe. Wcześniej przedstawiciele rządu mówili o bonie turystycznym w wysokości 1000 zł.

Terlecki pytany w poniedziałek w Radiu Kraków o tę zmianę i czy była ona uzgodniona z rządem odparł, że "z pewnością". "Nie potrafię odpowiedzieć dokładnie, jakie były motywy tej decyzji, ale myślę, że jak mówimy o bonie, który ma wesprzeć całą branżę turystyczną, to trwają jeszcze na ten temat dyskusje. Natomiast kampania ma swoje wymagania, trzeba jakoś zareagować, czy przynajmniej część tego programu przedstawić już teraz. Pan prezydent zapowiada bon, który dostanie każde dziecko. Zobaczymy, co będzie z resztą tego projektu. Sam jestem ciekaw" - powiedział szef klubu PiS.

Dopytywany kiedy Sejm mógłby się zająć inicjatywą prezydenta i kiedy ta propozycja mogłaby zacząć obowiązywać, Terlecki odparł, że "obowiązywać będzie mogła zaraz po jej ustaleniu". "Sejm najprawdopodobniej zbierze się 19 czerwca. To będzie jednodniowe posiedzenie, na którym zostaną przyjęte rozwiązania tzw. antycovidowe, stanowiące element Tarczy. Po to jest to posiedzenie jeszcze przed wyborami" - podkreślił Terlecki.

Na pytanie czy na tym posiedzeniu pojawi się też projekt dotyczący bonu turystycznego na dzieci polityk PiS odpowiedział, że tak. "Jeżeli zdążymy do tego czasu, to wtedy to zostanie wprowadzone pod obrady Sejmu" - zapowiedział.

"Będziemy musieli jeszcze wtedy poczekać na Senat. Jak wiemy Senat przyjął teraz taką zasadę opóźniania. Ta większość w Senacie, którą ma PO przyjęła strategię opóźniania ustaw przyjętych przez Sejm, ale można mieć nadzieję, że w takiej sprawie Senat będzie łaskaw to możliwie szybko procedować" - dodał Terlecki.