Sejm będzie pracował nad ustawą dot. wszystkich użytkowników ciepła

Autor: PAP

Data: 02-09-2022, 09:14

Sejm w piątek będzie pracował nad ustawą, która obejmie wszystkich użytkowników ciepła, którzy potencjalnie mogą być dotknięci podwyżkami z powodu wzrostu cen surowca, przede wszystkim gazu i węgla - powiedziała minister klimatu i środowiska Anna Moskwa.

Wnioski o dofinansowanie należy składać do 30 listopada w swojej gminie osobiście lub elektronicznie. fot. unsplash

Podwyżki cen ciepła

"Dzisiaj Sejm będzie pracował nad ustawą, która obejmie wszystkich użytkowników ciepła, którzy potencjalnie mogą być dotknięci podwyżkami przede wszystkim z powodu wzrostu cen surowca - przede wszystkim gazu i węgla, ale też pozostałych" - powiedziała minister klimatu i środowiska Anna Moskwa w Programie 1 Polskiego Radia.

Chodzi o rządowy projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw. Projekt dotyczy zapewnienia wsparcia dla dużej grupy gospodarstw domowych, wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni mieszkaniowych i podmiotów wrażliwych poprzez pokrycie części nakładów wynikających ze wzrostu kosztów ogrzewania. Projekt dotyczy wsparcia odbiorców ciepła używających do opalania pelletu, LPG, oleju opałowego, drewna opałowego i używających ciepła systemowego.

Kto dostanie dofinansowanie?

"Dofinansowanie będzie dla tego podmiotu, który dostarcza ciepło. Czyli jeżeli sami dla siebie dostarczamy ciepło, czyli kupujemy pellet, LPG, drewno, czy olej, wtedy najwięcej dostaniemy na pellet - po 3 tys. zł, tak, jak przy węglu; przy LPG - 500 zł, bezpośrednio w gminie" - tłumaczyła Moskwa.

Jak wyjaśniła, jeżeli odbiorca ma ciepło w kaloryferze od zewnętrznego dostawcy, "wtedy ten dostawca zadba o to, żeby była odpowiednia rekompensata i żebyśmy my już dostali pomniejszony rachunek". "Tutaj blokujemy cenę na podstawie: cena surowca, którą określił prezes Urzędu Regulacji Energetyki plus 60 proc. Na przeciętnym rachunku to będzie oznaczało, że ta podwyżka nie wyniesie więcej niż około 40 proc. - to jest do 40 proc. Ona oczywiście może być niższa. I my już jej na rachunku nie będziemy widzieć" - powiedziała.

Jak dodała, odbiorca końcowy, jeżeli mieszka w bloku i korzysta z ciepła systemowego, będzie miał rachunek obniżony, "a spółdzielnia i odpowiednio ciepłownia ten cały system rekompensat i dopłat zapewni". "Jednocześnie tutaj nie musimy się obawiać o sytuację finansową ciepłowni - nie ponoszą żadnych kosztów - dostaną wyrównanie tej różnicy. Czyli jeżeli kupiły drożej gaz, drożej węgiel dostaną dopłatę tej różnicy, która będzie stanowiła te 60 proc. prognozowane" - wskazała.

Szefowa MKiŚ przekazała, że resort razem z samorządami pracuje nad eliminacją nadużyć w zakresie składania wniosków dot. dofinansowania. Jak mówiła, niektóre gminy zauważały, że liczba wpływających wniosków jest wyższa niż liczba gospodarstw domowych. "W ustawie znajdzie się zapis doprecyzowujący - jedno gospodarstwo domowe, to jeden adres. Nie koniecznie kocioł" - wskazał. Jak dodała, "jedno mieszkanie, jedne adres, jeden dodatek 3 tys. zł".

Kiedy i gdzie złożyć wniosek?

Minister Moskwa poinformowała, że wnioski o dofinansowanie należy składać do 30 listopada w swojej gminie osobiście lub elektronicznie. W przypadku węgla gmina ma czas do 60 dni na wypłatę dodatku; do 30 dni w przypadku pozostałych źródeł ciepła.

Projekt ustawy o wsparciu odbiorców ciepła przewiduje obowiązkowe ograniczenie cen ciepła sieciowego przez wytwórców, oraz dodatki dla gospodarstw domowych, używających do ogrzewania drewna, pelletu, LPG i oleju opałowego.

W obszarze wsparcia dla odbiorców ciepła sieciowego, projekt przewiduje dla wytwórców obowiązek ustalenia ceny ciepła - tzw. średniej ceny ciepła z rekompensatą - na 150,95 zł za GJ netto dla ciepła wytwarzanego w źródłach ciepła opalanych gazem ziemnym lub olejem opałowym, oraz 103,82 zł za GJ netto dla ciepła wytwarzanego w pozostałych źródłach ciepła.

Zgodnie z Oceną Skutków Regulacji, ustalenie takich wartości oznacza średni wzrost rachunków odbiorców o 42 proc. Jeżeli realne koszty wytwarzania ciepła będą wyższe z powodu wzrostu cen paliw, wytwórcom ciepła stosującym wprowadzane ustawą ceny będzie przysługiwać rekompensata, wynikająca z tej różnicy i sprzedanego wolumenu. Za niezastosowanie się do ustawy wytwórcom będzie grozić odpowiedzialność finansowa.