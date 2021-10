Sejm dalej będzie pracował nad zmianą Kodeksu spółek handlowych

Sejm zdecydował, że dalej będzie pracował nad projektem zmiany Kodeksu spółek handlowych. Posłowie nie przyjęli wniosku o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu.

Autor: PAP

Data: 01-10-2021, 19:45

Sejm dalej będzie pracował nad zmianą Kodeksu spółek handlowych /fot. Unsplash

Wniosek o odrzucenie zgłosili posłowie KO. W głosowaniu większość posłów - 275 - opowiedziało się za kontynuowaniem prac w komisji. Za odrzuceniem projektu było 137 posłów, 36 się wstrzymało. Projekt trafi do komisji nadzwyczajnej ds. kodyfikacji.

Rządowy projekt ma m.in. regulować relacje prywatno-prawne pomiędzy spółką dominującą a jej spółkami zależnymi, co ma się odbywać "w sposób uwzględniający interes wierzycieli, członków organów oraz drobnych wspólników (akcjonariuszy), zwłaszcza spółki zależnej". Przewidziano odpowiedzialność spółki dominującej za skutki wydania wiążącego polecenia wykonanego następnie przez spółkę zależną uczestniczącą w grupie spółek. Jest to odpowiedzialność wobec spółki zależnej; wierzycieli spółki zależnej; wspólników (akcjonariuszy) mniejszościowych spółki zależnej.

W projekcie uregulowano też m.in. odpowiedzialność odszkodowawczą spółki dominującej względem wierzycieli spółki zależnej w sytuacji, gdy egzekucja przeciwko spółce zależnej okaże się bezskuteczna, zaś szkoda występująca u wierzycieli spółki zależnej powstała w wyniku stosowania się przez tę spółkę do wiążącego polecenia spółki dominującej.

Ujęto także bezpośrednią odpowiedzialność spółki dominującej względem wspólników (akcjonariuszy) spółki zależnej. Chodzi o odpowiedzialność za obniżenie wartości udziału albo akcji spółki. Obniżenie to odnosi się do wartości udziałów (akcji) spółki zależnej w sytuacji, gdy spółka ta stosowała się do wiążących poleceń spółki dominującej. Jak podano, "istotnym elementem ochrony interesów wspólników (akcjonariuszy) mniejszościowych jest przyznanie im prawa odkupu, tzw. sell-out".